"Избивал и подбрасывал в кофе наркотики": экс-жена телеведущего Андрея Джеджулы дала откровенное интервью

Юлия Леус в интервью рассказала свою версию того, каким был ее брак с популярным шоуменом Андреем Джеджулой. В ответ ведущий заявил, что его бывшей жене "неймется", и ей стоит обвинить его и в "разрушении Трои".

Юлия Леус дала откровенное интервью телеведущей Анне Олицкой в программе "Без комплексов". Юлия и Андрей Джеджула встречалась некоторое время, брак заключили в 2017 году. Однако после начались скандалы, и Юлия Леус ушла от Андрея Джеджулы.

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Все перипетии своих отношений пара раскрывала на своих страницах в соцсетях. Однако полноценное интервью женщина дала впервые.

Детство Юлии Леус и ранняя беременность

В беседе с Олицкой, Юлия рассказала, что ее детство в Хмельницком было нелегким: ее отец избивал ее мать, часто был нетрезв. Мать несколько раз уходила от него, однако возвращалась, не найдя поддержки у своей семьи.

[ + – ] Юлия Леус на своей свадьбе с родителями

Девушка в 14 лет начала встречаться с молодым человеком, который был на несколько лет старше ее. В 15 лет Юлия узнала, что беременна. Ее мать в этот момент была на заработках в Италии, а у отца она не нашла поддержки. Поэтому она стала жить с отцом своего ребенка в его семье. По словам Юлии, он также пил, а когда был нетрезв, бросался на нее с кулаками.

Когда это происходило, ей приходилось уходить из дома и даже ночевать у знакомых. Пара прожила вместе три года, после чего развелась.

[ + – ] Юлия Леус со старшей дочерью Ангелиной

Юлия работала в салоне мобильной связи, когда ее заметил агент модельного агентства. И благодаря этому она сумела переехать в Киев. У нее появился бойфренд, который обеспечил ее жильем, помог найти работу и занимался ее дочерью. Однако с ним Юлия рассталась, потому что, по ее же ироничному замечанию, "он был слишком хорошим". Впрочем, позже оказалось, что он все еще не был разведен официально, что также стало причиной разрыва.

Отношения с Андреем Джеджулой

С Андреем Джеджулой Юлия познакомилась случайно, в компании. Они начали встречаться. И, по словам женщины, все было прекрасно. Он был предупредительным и внимательным, дарил букеты цветов, познакомил с семьей и принял ее дочь. Почти через шесть месяцев он сделал ей предложение руки и сердца.

[ + – ] Юлия Леус и Андрей Джеджула [ + – ] Юлия Леус и Андрей Джеджула

И уже через два месяца после свадьбы Джеджула начал поднимать на Леус руку. Первый подобный случай произошел в машине, после вечеринки.

[ + – ] Свадебные фотографии Юлии Леус и Андрея Джеджулы

Юлия Леус решила узнать, с какой девушкой Андрей долго общался на вечеринке, он обвинил ее в ревности и ударил в лицо.

"И тут мне сразу удар в лицо с правой руки, я так раз и в стекло головой, а тут сразу в другую сторону. Я начинаю плакать и говорю: "За что?". Он трезвый был. Это самое ужасное, что человек может такое делать трезвым", — рассказала Леус. Она вышла из машины. На следующий день Джеджула рассказывал, что "он не знает, почему так поступил" и признался, что бил свою бывшую жену, но ее "было за что".

Юлия рассказала, что позже подобные случаи происходили все чаще, но в полицию она не шла, потому что "не хотела портить ему жизнь и карьеру". Также Джеджула рассказывал про всех своих бывших подруг и гражданских жен, обвиняя их в изменах и оскорбляя их. Однако тогда, по собственному признанию женщины, она была "в розовых очках" и сочувствовала мужу, осуждая других женщин.

[ + – ] Свадьба и венчание Юлии Леус и Андрея Джеджулы

Джеджула поставил в их квартире камеры наблюдения и подслушивающие устройства, рассказала Юлия. Также в его телефоне она обнаружила видео, унижающие его бывшую гражданскую жену, судя по всему, Санту Димопулос. Андрей рассказал, что он их хранит для того, чтобы "использовать против нее в особых случаях". Юлия удалила их все.

Джеджула бил свою женщину головой о стену, очень ревновал ее к окружающим. Он даже запрещал ей общаться с друзьями, заставлял отписываться от мужчин в социальных сетях.

Когда Леус была в положении и носила ребенка от Джеджулы, артист ее сильно бил. Из-за этого она даже попадала в больницу. Шоумена не останавливало даже то, что в их квартире были установлены камеры.

"Он все снимал", — резюмировала Юлия. Также она рассказала, что Андрей постоянно унижал ее дочь Ангелину от первого брака. Он критиковал ее фигуру, за то, что она не убирала квартиру. А когда девушка уже была в слезах и Юлия выступала в защиту дочери, происходил очередной скандал.

Именно из-за унижений дочери Юлия и приняла решение уйти в первый раз. Также, как она утверждает, шоумен подбрасывал ей наркотики в напитки. Деньги на съем квартиры ей дала подруга. Однако Джеджула попросил ее вернуться.

"Он мне в кофе наркоту подбрасывал и наблюдал, как я на беговой дорожке занимаюсь", — рассказала женщина. Причем Джеджула сам ей об этом рассказал.

Избиения и унижения

Юлия считает, что болезненная подозрительность Джеджулы и его тяга фиксировать все происходящее на видео, связано с его детством. Он рос без отца, с очень строгой матерью, которая одновременно была и требовательна к нему и ласкова. К тому же в юности он был не слишком популярен у противоположного пола, что способствовало впоследствии недоверию к женщинам.

"Он готов оклеветать всех, врать, делать ролики, он очень мстительный", — сообщила Юлия.

А когда Юлия покупала квартиру для своей дочери Ангелины, то, по ее словам, Андрей перед этим заставил ее расписаться в загсе, и, при заключении сделки, сам внес деньги. Позже он заявил, что Юлия сглупила, и теперь недвижимость будет рассматриваться при разводе, как имущество, нажитое в браке.

Юлия зарабатывала деньги, развивая свой блог в Instagram, однако, по ее словам, Андрей обвинял и обвиняет ее в том, что она жила за его счет, тогда как иной раз они даже делили холодильник напополам и покупали себе еду отдельно.

Работать он ей запрещал, ревнуя к сотрудникам мужчинам, однако обещал открыть для нее магазин одежды. Но этого так и не случилось.

Когда Юлия собралась уходить от Андрея в очередной раз, то узнала, что беременна. Она хотела прервать беременность. Но позже изменила свое мнение.

[ + – ] Беременная Юлия Леус

"Я понимала, что у меня будут проблемы с ним", — призналась женщина. Беременность она переносила тяжело, и поддержки от мужа не было. "Он просто уходил из дома", — рассказала Юлия.

"За всю беременность он вывозил меня в парк и в Ботанический сад погулять. Два раза. А я просила каждый день. Я всю беременность пробыла одна. А он собирается и уезжает на дачу. Тихонько новые вещи себе покупал, ходит, что-то прячет по рюкзакам. А ты сидишь беременная, с токсикозом и видишь, как тебя обманывают", — вспоминает Юлия. Впрочем, в измене она мужа не подозревала. А потом Джеджула снова начал ее избивать и оскорблять.

"От камеры своей, он отходил, когда мне в лицо харкал. Он меня тогда толкнул в стенку сильно, а перед этим он меня в стекло бросал. И снимал. У меня тогда эмоции, я стояла у вазы, я взяла и толкнула ее, и она упала и разбилась, а это была его ваза. Он подходит, а рядом стояла моя ваза, которую мне брат подарил. Подходит, берет эту вазу и разбивает. А потом берет меня за волосы и меня в это же стекло бросает", — рассказала Леус.

"Я упала набок, у меня весь бок синий был. И он мне руку не подал. Он начал все снимать. Унижающе", — сообщила женщина.

Будучи беременной, Юлия попала в больницу, однако Андрей ее там не навестил, и не позвонил. А позже дал интервью о том, что она была госпитализирована из-за того, что "приревновала его к певице Насте Каменских".

"Моя жена очень меня приревновала, потому что Настя была недостаточно одета. А я даже не видела этого снимка", — рассказала Юлия и отметила, что вещи, продукты и лекарства ей в больницу привез знакомый из Instagram. Выйдя из клиники, женщина уехала к дочери и ее парню.

Во время беременности у нее начали отказывать ноги. Юлия призналась, что набрала 35 килограмм и постоянно страдала от токсикоза. Тогда она приняла решение обратится за помощью к Андрею. Ей пришлось жить в одной квартире с ним, его отцом и его племянником. Однако позже она все же ушла и снова переехала к дочери.

Развод и жизнь отдельно

Сейчас Юлия Леус живет отдельно, на съемной квартире. По ее словам, он помогает дочери Адель памперсами. "Один раз дал три тысячи гривен", — рассказала женщина. Видеться с ребенком она ему не запрещает, но он приезжал только несколько раз. "У него задача меня унизить и оскорбить. Он даже проплатил комментаров и комментарии, которые они должны оставлять на моей странице. Я рада, что все это вывалилось и что я смогла уйти", — рассказала Юлия.

"Я ухожу от тебя, чтобы дочь не нашла себе такого мужчину, как ты, я так ему и говорила. Я не хочу, чтобы у нее была нарушена психика", — резюмировала женщина, говоря о своей дочери Адель. И отметила, что сейчас она не хочет начинать новые отношения, а просто воспитывать своих детей.

[ + – ] Юлия Леус с дочерями и сыном Джеджулы Даниэлем [ + – ] Юлия Леус с дочерью Адель

Напомним, что Андрей Джеджула уже состоял в гражданском браке с Сантой Димопулос с 2007 по 2010 год, а в 2008 году у них родился сын Даниэль, которому сейчас 12 лет. Что касается Юлии Леус, то пара поженилась в 2017 году, а Санта даже побывала на девичнике невесты, поскольку они находятся в хороших отношениях. У Юлии есть 19-летняя дочь Ангелина от предыдущих отношений.

Реакция Андрея Джеджулы

Шоумен, актер и телеведущий уже отреагировал на откровенное интервью Юлии Леус и заявил, что "его жене неймется".

"По всему миру началась четвертая волна коронавируса, а у нас очередная волна гряземетства, желтушничества и гадостей со стороны Юлии Анатольевны, надеюсь, фамилию поменяет обратно на Леус, чтобы мы ее не позорили. Дорогие друзья, передайте моей… в ближайшее время, надеюсь, когда уже нас разведут, экс-супруге, что Трою тоже я разрушил, три Крестовых похода на моей совести, все теракты на планете Земля тоже я. Разыгравшейся фантазии надо как-то дать ответ. И, подозреваю, нам снова придется поговорить. Так что ждите ближайшего эфира, но уже в этот раз с фактами, Юлия Анатольевна", — заявил Андрей Джеджула в новом ролике, который записал за рулем автомобиля.