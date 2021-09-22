Булимия, аборт и маленький член. Как Игорь Пустовит ответил на обвинения Саши Бо

Саша Бо и Игорь Пустовит еще недавно были идеальной парой. Сегодня они демонстрируют изнанку красивой любви, не выбирая выражений. "Заниматься с тобой сексом – это как смотреть в пустоту!", "Ты без меня никто, я тебя взял никем" — это, пожалуй, самое мягкое.

В Интернете полыхает скандал: два известных украинских блогера, Игорь Пустовит и его супруга Александра Пустовит (Саша Бо), которые еще недавно представлялись не иначе как идеальная пара, выясняют отношения. Звучат обвинения в шантаже, взаимных оскорблениях и унижениях. Саша Бо, которая подала на развод, утверждает, что бывший муж упрекал ее тем, что девушка страдает булимией и болела туберкулезом — и даже принуждал сделать в связи с этим аборт. Игорь Пустовит в ответном интервью все это отрицает, рассказывая свою версию событий.

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Как Игорь Пустовит ответил на обвинения жены

Для начала блогер опубликовал пост в соцсетях, в котором заявил, что все, что рассказала Саша Бо "сыграно и смонтировано красиво, со всеми вырванными из контекста вставками, с искажением фактов, с выдумками и украшениями, со слезами, чтобы персонажа еще и стало жалко".

"Любой детектор лжи просто сгорел бы от перегрузки, если бы он там присутствовал", — резюмировал Пустовит.

[ + – ] Скриншот сообщения Игоря Пустовита

Через неделю после того, как Саша Бо отвела душу в интервью Маше Ефросининой Игорь Пустовит дал интервью ведущему Славе Демину, в котором рассказал, что Саша Бо переиначила его слова. И что про булимию, которой страдает жена, он сначала даже не догадывался и вообще сам пережил немало неприятных моментов.

[ + – ] Интервью Саши Бо Маше Ефросининой появилось 14 сентября, 20 сентября Игорь Пустовит ответил откровенным разговором со Славой Деминым

"Она в отношения зашла с булимией". Игорь Пустовит о зависимости жены

"Саша страдает булимией на протяжении 8 лет, — говорит Игорь Пустовит, отмечая: ему неприятно было, что в интервью Маша Ефросинина об этом факте упомянула вскользь, без пояснений. — Они не остановились на том, что это не только физическое расстройство, но и психологическое. Человек живет в вечном стрессе, он чего-то боится, он всегда ищет, где бы поесть. Они в интервью очень хорошо и очень грамотно подают: "Я ему призналась о булимии и он меня начал шантажировать". Ты как себе это представляешь? Моя любимая жена рассказывает мне о своей проблеме, а я такой: "Огооо, тут тебе хана?!" Почему они не рассказывают о том, что я сам узнал о булимии и она в отношения зашла с булимией?" — риторически спросил Пустовит у Славы Демина.

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Игорь сообщил, что заподозрил неладное, когда питались они с женой одинаково, но на 15 килограмм поправился только он. О том, что у жены есть проблемы, блогер якобы узнал, когда оставил дома включенный диктофон — и услышал на записи, что Саша вызывала курьера доставки еды, а потом ее тошнило. Кроме того, Саша не могла объяснить мужу, куда пропадает еда в больших объемах в его отсутствие.

Про абьюз и унижения: "Стирала одежду отдельно, не пускала в туалет"

По словам Игоря Пустовита, абьюз и издевательства были и со стороны Саши Бо. Например, блогер рассказал, что бывшая жена не позволяла ему вытираться белыми полотенцами, стирала его одежду отдельно от своей, заявляя, что ей противен его пот, и даже запрещала пользоваться туалетом в их квартире.

Игорь сообщил: чтобы понять, как себя вести, он даже обращался к психологу. И просил тещу повлиять на Сашу. "Мама иногда пыталась на нее повлиять. Но она использует против мамы тот же прием, что и против меня: "Ах, вы предатели, вы хотите меня в чем-то убедить, иди себе с ним говорить", – заявил блогер.

[ + – ] Игорь Пустовит, Саша Бо и их сыновья Даниил и Евгений Фото: Instagram sashaabo [ + – ] Игорь Пустовит с сыновьями Фото: Instagram sashaabo

Отдельно блогер прокомментировал слова Александры Пустовит о том, что он будто бы пожелал ей умереть от рака желудка.

"Знаешь, как это было? Она мне в комнате говорит: "Ты — дно, и ты уже ничего себе в этой жизни ни на что не заработаешь! А я заработаю еще на 20 домов и на 20 салонов". Я говорю: "Ты рак желудка скорее заработаешь, если ты не будешь лечиться!" Так это было проговорено", — заявил Пустовит и признался, что жена унижала его.

"У тебя маленький член" — "А может, у тебя просто ведро?"

"Ты не понимаешь, какие я унижения пережил в этих отношениях, — рассказал Пустовит в интервью Славе Демину. — Тебе твоя когда-то говорила, что у тебя маленький член? А мне — раз десять. Она начала это говорить после двух лет. Я ей говорю: "Слушай, ты же понимаешь, что он не уменьшился с момента, когда мы поженились? Ты выходила за меня. У меня все в порядке с членом, то есть, все ок. Я могу показать", — эмоционально высказался блогер и привел в пример одну из ссор, во время которой супруги обменивались оскорблениями.

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"Заниматься с тобой сексом – это как смотреть в пустоту, и ты со своей маленькой п…ськой вряд ли кого-то найдешь". А я ей говорю: "Слушай, ты меня уже замахала со своей маленькой п…ськой. Возможно, у тебя просто ведро? Сколько можно меня унижать", — рассказал блогер и заявил, что сексуальной жизни с женой могло не быть неделями или месяцами.

Также он рассказал, что об аборте они говорили, когда выяснилось, что его жена больна туберкулезом в закрытой форме. Александра должна была принимать много лекарств, и Игорь боялся за нерожденного ребенка. Именно поэтому, по его словам, они и обсуждали вероятность аборта, но он ни к чему Сашу Бо не принуждал.

Пустовит также показал видео, на котором Саша Бо кричала на сыновей. Блогер сообщил, что его жена постоянно повышала голос на детей даже из-за малейшего проступка. И эта атмосфера стала одной из причин, почему Саша Бо и Игорь Пустовит решили расстаться.

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"Миллионы-миллионы". Как Саша Бо и Игорь Пустовит будут делить имущество

Теперь Саша Бо и Игорь Пустовит должны пройти через суд (он состоится не раньше 30 сентября) и раздел имущества. Игорь хочет получить дом, потому что оставляет бывшей жене два работающих бизнеса, деньги на карточках, а это "миллионы-миллионы", и все оборудование для салонов. Пустовит считает, что он заслужил дом, потому что помогал своей жене со всем контентом ее блога, что принесло ей деньги и подписчиков.

С чего все началось: интервью Саши Бо

Саша Пустовит, или Саша Бо еще в начале лета дала интервью известной телеведущей Маше Ефросининой, в котором обвинила своего мужа в абьюзивном поведении. Вскоре блогер сообщила, что подала на развод.

[ + – ] Игорь Пустовит, Саша Бо и их сыновья Даниил и Евгений Фото: Instagram sashaabo [ + – ] Блогеры Саша Бо и Игорь Пустовит Фото: Instagram sashaabo

Для поклонников пары, которая в Instagram годами создавала картинку идеального брака, новость прозвучала шокирующе. Напомним, жительница Ивано-Франковска Александра Пустовит (Саша Бо, sashaabo) — популярная в Украине инста-мама и первый украиноязычный блогер, которой удалось собрать миллионную аудиторию в соцсети. Блог девушка ведет с 2016 года, на ее аккаунт подписано 2 миллиона пользователей. Саша Бо пишет о воспитании сыновей — Даниила (2016) и Евгения (2018), об уходе за собой и своим здоровьем, эти посты чередуются со снимками с вечеринок и рассуждениями о жизни. Александра также занимается бизнесом: ей принадлежат салон красоты и клиника эстетической хирургии.

В рейтинге блогеров Фокуса Саша Бо заняла 18 место.

[ + – ] Блогер Саша Пустовит (Саша Бо) Фото: Instagram sashaabo [ + – ] Блогер Саша Бо Фото: Instagram sashaabo

С ивано-франковским блогером и ведущим Игорем Пустовитом Александра прожила в браке пять лет.

Подробности скандального интервью Саши Бо Маше Ефросининой

В сентябре Саша Бо снова пришла на интервью к Маше Ефросининой и рассказала, что муж издевался над ней, весь их идеальный брак – фикция, а на самом деле девушка восемь раз собирала вещи, чтобы уйти от мужа. Но семь раз возвращалась, и только последний скандал стал на самом деле последним. Пара сильно поссорилась перед расставанием.

[ + – ] Интервью Саши Бо (Александры Пустовит) Маше Ефросининой

Саша рассказала, что, пока она спала, Игорь разблокировал ее телефон и прочитал переписку с подругой и с мамой, где Саша жаловалась на мужа и называла его мудаком.

"Он меня будит и спрашивает: "Ты мне изменяешь? Говори правду. Докажи". Начались такие вопросы — и про маму, и про подружку. В 4 утра я взяла ключи и убежала из дома, потому что не могла больше это слушать. Дети спали дома, но я понимала, что он их не тронет", — призналась Саша Пустовит, пожаловавшись также, что муж довольно злопамятен.

"Ты без меня никто, я тебя взял никем". Саша Бо рассказала про хейтерство

"Муж — мой самый большой хейтер. Такой грязи, как от него, я не слышала от всех людей за эти годы. Он бьет больнее словами. Он все эти годы говорил мне: "Ты без меня никто", "Я тебя взял никем", "Если бы не я", "Это все я". Когда-то он мне купил рекламу у Сони Стужук за 100 долларов — я эту рекламу не могу 6 лет ему отработать. Он мне постоянно ее вспоминает", — рассказала Саша Бо.

Саша Бо про раздел имущества с Пустовитом

Теперь, когда супруги-блогеры разводятся, они беспрестанно спорят из-за имущества. Саша Бо утверждает, что Игорь Пустовит хочет забрать их семейный дом, но она против, так вложила больше.

"Он претендует на имущество, но я ему никогда ничего не жалела. Мы оставляем по машине каждому, бизнес мне, а салон и дом — пополам. Я буду воевать только за детей. Они должны жить с мамой, но я не против, чтобы мальчики виделись с папой хоть каждый день", — говорит Саша Бо.

Саша Бо про шантаж, булимию и туберкулез

По словам Саши, Игорь начал ее шантажировать, чтобы она подписала все документы и сменила фамилию. В частности, он начал угрожать тем, что расскажет, что бывшая жена страдает от булимии. Пустовит заявила, что муж даже желал ей умереть от рака желудка.

"Все об этом узнали. Он снимал меня, когда у меня были приступы, а теперь этим шантажирует. Я ему ничего плохого не сделала, а он так обращается со мной. Он даже желал мне умереть от рака желудка, хотя знал, что для меня это больная тема", — рассказала Саша Бо.

Также Игорь Пустовит, по словам блогерши, угрожал рассказать, что она болела туберкулезом. Во время первой беременности Александра попала в больницу с лихорадкой. После того, как сделали рентген и анализы, стало ясно, что Саша Бо болела закрытой формой туберкулеза легких. Не смотря на заверения врачей, что заболевание не повредит плоду, Игорь Пустовит и его мать якобы требовали от Александры сделать аборт. Она на это не согласилась и родила здорового ребенка, сына Даниила.

[ + – ] Блогеры Саша Бо и Игорь Пустовит Фото: Instagram sashaabo [ + – ] Блогеры Саша Бо и Игорь Пустовит Фото: Instagram sashaabo

Саша Бо написала в Instagram, где объяснила, что их с Игорем брак погубили обесценивание, неуважение, деньги и глубокие скрытые обиды. Но не измены, как думали некоторые.

"Все эти годы наши отношения катились в пропасть. Но я никогда не могла себе позволить то, что позволяет сейчас он. Я молчала на публику и могла обсудить и поплакаться только самым близким. Мне больно. Он добавляет масла в огонь мемчиками в сторис и продолжает шантажировать. Я просила это прекратить, потому что я мама его детей, и нашим сыновьям эта грязь дойдет спустя годы от третьих лиц… Но это продолжается по сегодняшний день. …Как низко. Никому не пожелаю испытать это на себе. Когда приходится выносить самое больное ради того, чтобы защититься", — написала Александра Пустовит.

Постоянные читатели Саши Бо в Instagram помнят, что год назад девушка писала в своем блоге совсем другие вещи — что они редко ссорятся с мужем, никогда не делают этого при детях и что им понадобилось пять лет, чтобы научиться разговаривать и слышать другого. "Из-за того, что я не хотела слышать Игоря, мы чуть не развелись", — писала Саша Бо.

Напомним, ранее в абьюзе и насилии бывшая жена обвинила известного телеведущего Андрея Джеджулу. Юлия Леус дала откровенное интервью телеведущей Анне Олицкой в программе "Без комплексов". И рассказала, как Джеджула бил и унижал ее даже во время беременности. Ведущий все отрицает.