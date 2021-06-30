"Я выбрала эмоции". Как 18-летняя Юлия Вербинец попала в рейтинг "Самые влиятельные женщины Украины"

Блогер, инфлюенсер и фотограф, 18-летняя Юлия Вербинец из Ивано-Франковска вошла в ежегодный рейтинг журнала Фокус под номером 100.

В мае 2021 Юлия Вербинец заняла первое место в рейтинге ­"Топ-50 блогеров Украины" по мнению читателей focus.ua. Ее подписчики практически не оставили шансов другим претендентам опередить Вербинец в онлайн-голосовании. И буквально месяц спустя девушка вошла в ТОП-100 рейтинга самых влиятельных женщин страны.

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В чем секрет популярности Юлии Вербинец? И какой контент она размещает в соцсетях, привлекая миллионы подписчиков?

Блогерскую карьеру Юлия начала еще в 11 лет, когда родители подарили ей фотоаппарат. Школьница Юля ходила в фотошколу, осваивала Photoshop и… снимала все вокруг.

[ + – ] Юлия Вербинец - обычные фото в ее блоге

В 2017 году Юлия завела Instagram – публиковала фотопортреты, рассказывала о повседневной жизни. В 2019 году получила премию "Лучший лайфстайл-блогер" от инфлюенсер-платформы Blogger Zone. Instagram – не единственная ее площадка. Иногда Юлия появляется в пародийных клипах YouTube-канала Silirada (635 000 подписчиков), генерируя дополнительные миллионы просмотров. А в прошлом году вошла в топ-30 самых популярных инфлюенсеров украинского Forbes.

Юлия Вербинец ведет свой Instagram на украинском языке, рекламирует разнообразные товары: от купальников и до косметики, недавно выпустила под собственным брендом Verbaaa актуальный в наши пандемичные дни санитайзер с ароматом нектарина и купила автомобиль Mercedes Benz с именным номерным знаком.

[ + – ] Новое авто Юлии Вербинец [ + – ] Юлия Вербинец с бойфрендом

Она активно сотрудничает с известными брендами, путешествует по миру и публикует в блоге фотографии со своим парнем. Также в ее блоге обязательным контентом являются фотографии с тропических пляжей в купальниках.

На машину и квартиру, рассказывает Юлия, она заработала самостоятельно, благодаря рекламе в блоге.

[ + – ] Юлия Вербинец на пляже [ + – ] Юлия Вербинец на пляже

"На квартиру я собирала деньги полтора года. На машину так же, просто я искала ту самую. Машина стоит столько, сколько и моя квартира.Не жалко отдавать такие деньги, потому что это было моей мечтой давно, сколько я себя помню", — призналась девушка.

По ее словам, ее семья среднестатистическая и никогда роскошно не жила.

"У меня не было айфонов и брендовых вещей. Мы не нуждались, нам всегда было что есть, но родители физически не могли бы мне купить ни квартиру, ни машину. Я это понимала и потому взяла ситуацию в свои руки. Я собой горжусь", — говорит Юлия и признается, что родители также ею гордятся. А отец помогал учиться ездить за рулем.

Другим родственникам, по словам Юлии Вербинец, ее успех не слишком интересен. "Им все равно", — коротко комментирует блогер.

Прославилась Юлия и шумной вечеринкой в честь своего 18-летия. Звезда соцсетей пригласила на празднование певца Дмитрия Монатика, иллюзионистов Magic Five и Юрия Горбунова в качестве ведущего.

[ + – ] Юлия Вербинец с Монатиком на своем Дне рождении/Все фото: Instagram verbaaa [ + – ] Юлия Вербинец на вечеринке в честь своего ДР

"Я бы могла купить себе три квартиры или десять машин, но я выбрала эмоции, которые не забуду никогда. Мои долгожданные, сладкие и очень громкие восемнадцать. И мы такого шума навели, мама родная", — ответила Вербинец на замечания своих подписчиков о роскошном празднике.