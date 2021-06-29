"Я вибрала емоції": 18-річна Юлія Вербинець у рейтингу "Найвпливовіші жінки України"

Блогерка, інфлюенсерка і фотографиня, 18-річна Юлія Вербинець з Івано-Франківська увійшла до щорічного рейтингу журналу Фокус під номером 100.

У травні 2021 Юлія Вербинець посіла перше місце в рейтингу "Топ-50 блогерів України" на думку читачів focus.ua. Її підписники практично не залишили шансів іншим претендентам випередити Вербинець в онлайн-голосуванні. І буквально через місяць дівчина увійшла в ТОП-100 рейтингу найвпливовіших жінок країни.

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У чому секрет популярності Юлії Вербинець? І який контент вона розміщує в соцмережах, залучаючи мільйони підписників?

Блогерську кар'єру Юлія почала ще в 11 років, коли батьки подарували їй фотоапарат. Школярка Юля ходила у фотошколу, освоювала Photoshop і ... знімала все навколо.

[ + – ] Юлія Вербинець — звичайні фото в її блозі

У 2017 році Юлія завела Instagram — публікувала фотопортрети, розповідала про повсякденне життя. У 2019 отримала премію "Кращий лайфстайл-блогер" від інфлюенсер-платформи Blogger Zone. Instagram — не єдиний її майданчик. Іноді Юлія з'являється в пародійних кліпах YouTube-каналу Silirada (635 000 підписників), генеруючи додаткові мільйони переглядів. А в минулому році увійшла в топ-30 найпопулярніших інфлюенсерів українського Forbes.

Юлія Вербинець веде свій Instagram українською мовою, рекламує різноманітні товари: від купальників і до косметики, недавно випустила під власним брендом Verbaaa актуальний у наші пандемічні дні санітайзер з ароматом нектарина і придбала автомобіль Mercedes Benz з іменним номерним знаком.

[ + – ] Нове авто Юлії Вербинець [ + – ] Юлія Вербинець з бойфрендом

Вона активно співпрацює з відомими брендами, подорожує по світу і публікує в блозі фотографії зі своїм хлопцем. Також у її блозі обов'язковим контентом є фотографії з тропічних пляжів у купальниках.

На машину і квартиру, розповідає Юлія, вона заробила самостійно, завдяки рекламі в блозі.

[ + – ] Юлія Вербинець на пляжі [ + – ] Юлія Вербинець на пляжі

"На квартиру я збирала гроші півтора року. На машину так само, просто я шукала ту саму. Машина коштує стільки, скільки і моя квартира. Не шкода віддавати такі гроші, тому що це було моєю мрією давно, скільки я себе пам'ятаю", — зізналася дівчина.

За її словами, її сім'я середньостатистична і ніколи не жила в розкошах.

"У мене не було айфонів і брендових речей. Ми не потребували, нам завжди було що їсти, але батьки фізично не могли б мені купити ні квартиру, ні машину. Я це розуміла і тому взяла ситуацію у свої руки. Я собою пишаюся", — каже Юлія, зізнаючись, що батьки також нею пишаються. А батько допомагав вчитися їздити за кермом.

Іншим родичам, за словами Юлії Вербинець, її успіх не надто цікавий. "Їм усе одно", — коротко коментує блогерка.

Прославилася Юлія і гучною вечіркою на честь свого 18-річчя. Зірка соцмереж запросила на святкування співака Дмитра Монатика, ілюзіоністів Magic Five і Юрія Горбунова в ролі ведучого.

[ + – ] Юлія Вербинець з Монатиком на своєму Дні народженні/Усі фото: Instagram verbaaa [ + – ] Юлія Вербинець на вечірці в честь свого ДН

"Я б могла купити собі три квартири або десять машин, але я вибрала емоції, які не забуду ніколи. Мої довгоочікувані, солодкі і дуже гучні вісімнадцять. І ми такого шуму навели, мама рідна", — відповіла Вербинець на зауваження своїх підписників про розкішне свято.