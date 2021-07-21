Молчание мужчин. Почему никто не говорит о проблеме насилия над "сильным полом" в Украине

Правозащитная организация Amnesty International опубликовала результаты исследования о насилии в отношении мужчин в Украине. Оказалось, что почти 80% жертв никогда не обращались за помощью. Они боятся осуждения, а подчас даже оправдывают своих насильников

Во время учебы в школе у Станислава [имя изменено] были длинные волосы, и не всем педагогам это нравилось. Однажды учитель физкультуры решил насильно подстричь парня.

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"Он сказал моим одноклассникам, чтобы те держали меня за руки. Может, отрезал какую-то прядь. Это было неприятное чувство", — вспоминает 44-летний мужчина из Днепра. Нападали на Станислава и после окончания школы. Когда ему было лет 18–20, на улице к нему подошли несколько подростков и попросили сигарету. Он отказал, а спустя несколько минут его догнала компания из 15 человек и начала бить по голове.

Это лишь одна из собранных исследовательским агентством Info Sapiens историй по заказу правозащитной организации Amnesty International в Украине. И если тема насилия в отношении женщин в последнее время перестала быть табуированной, то насилие, с которым сталкиваются мужчины, украинское общество обсуждать не готово. Хотя бы потому, что сами жертвы боятся об этом распространяться, стыдясь произошедшего и возможного осуждения.

"Мужчины периодически сталкиваются с насилием, но комплексных исследований этой проблемы до сих пор не хватает", — комментирует Оксана Покальчук, директор Amnesty International в Украине.

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В глубинных интервью, представленных в исследовании, речь идет в основном о насилии в детском возрасте. Об историях, пережитых во взрослой жизни, мужчины не готовы рассказывать даже на условиях анонимности. Правозащитница связывает это с токсичной маскулинностью, укорененной в украинском обществе.

"Это желание выглядеть крутым, — комментирует она. — Говоря о пережитом насилии, мужчина словно признает свою условную слабость. В мужском мире ты должен быть самым лучшим, джеймсом бондом. Но жизнь показывает, что мужчины тоже сделаны не из железа".

Угроза реальная и потенциальная

Когда 25-летний Артем из Луганской обл. [имя изменено] был ребенком, ему нередко доставалось от отчима.

"Однажды меня сильно выпороли, — вспоминает мужчина. — У меня остались сильные синяки на пояснице и ягодицах. Это было лето, мы с друзьями ездили на речку купаться, и все надо мной смеялись. Я был подростком, переходной возраст, так что такое воспринималось очень тяжело. Были даже мысли о самоубийстве".

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В опросе, проведенном в апреле — мае этого года, приняло участие 2016 респондентов возрастом от 18 лет и старше, проживающих в разных регионах страны. Каждый четвертый мужчина сообщил, что сталкивался с физическим насилием на улице в возрасте старше 16 лет. От действий сексуального характера в физической или словесной форме на работе со стороны коллег или начальства пострадало 5% опрошенных.

"Это могут быть любые действия, которые человек воспринимает как нежелательные и неприемлемые для себя сексуальные проявления. Другими словами, это шутки, намеки, прикосновения, шлепки, щипки. Рабочее место должно быть безопасным для человека независимо от его пола", — комментирует Покальчук.

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От домашнего насилия страдают 6% взрослых мужчин. Чаще всего они сталкиваются с оскорблениями, угрозами, побоями, лишением жилья, одежды, документов, денег, отказом в лечении или заботе, с нежелательными сексуальными прикосновениями. Абьюзерами зачастую становятся родители, 15% страдают от насилия со стороны жены или постоянной партнерши. Речь идет не только о том, что женщина может избить своего партнера.

"Не все понимают, что, к примеру, ограничение возможности общаться с друзьями — это тоже насилие", — объясняет правозащитница. Еще одна из форм абьюза — финансовые ограничения, когда у мужчины могут забирать всю зарплату.

Алкоголь как оправдание

Наиболее опасным местом, где можно подвергнуться насилию, 67% мужчин называют улицу или криминальный район населенного пункта. 59% респондентов такой локацией считают закрытое учреждение — интернат, военное училище или армию. 15% опрошенных уверены, что угроза агрессии существует дома, внутри семьи. К слову, в возрасте до 16 лет опыт сексуальных прикосновений или домогательств со стороны членов семьи пережили 4% опрошенных.

[ + – ] Наиболее опасным местом, где можно подвергнуться насилию, 67% мужчин называют улицу

Только 9% признались, что риск в большой степени идет со стороны женщин, в основном над мужчинами издеваются другие мужчины. При этом 34% считают, что агрессорами выступают знакомые женщины или родственницы, 32% — преступницы, 22% — незнакомые женщины на улице. Угрозу они видят и в представительницах силовых структур.

Если говорить о насилии со стороны других мужчин, то в этом случае опасность, по мнению 72% респондентов, исходит от криминальных лиц, по мнению 54% — от незнакомцев на улице. Еще 51% считают, что наибольшую угрозу представляют силовые структуры, 10% — знакомые мужчины-ровесники и друзья.

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Интересно, что часть мужчин оправдывают насилие, если агрессор находится в состоянии алкогольного опьянения (об этом говорят 11% респондентов), или причиной стала ревность (5%), или партнер отказал в сексе (2%). Более того, 5% опрошенных считают, что в браке человек не имеет права отказывать в половом акте своей супруге/супругу из-за усталости или нежелания.

За последние десять лет в стране увеличилось количество шелтеров, где женщины в кризисных ситуациях могут найти временный приют, однако лишь единицы из них готовы принять пострадавших мужчин.

"В Украине наблюдается глобальная нехватка мест для людей, страдающих от домашнего насилия, — подчеркивает Покальчук. — Если бы государство посчитало, сколько нам нужно шелтеров и обеспечило ими, мы смогли бы понять, сколько в таких центрах должно быть мест для женщин, а сколько — для мужчин. Сейчас ввиду отсутствия подобных убежищ рассуждать об этом нет смысла".