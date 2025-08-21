Камалія показалася на весіллі своєї сестри-військової (відео)

Українська співачка Камалія поділилася зворушливою історією з життя своєї родини. У час, коли війна щодня забирає найцінніше, її сім’я відсвяткувала особливу подію — весілля двоюрідної сестри Юлії Прядко.

За словами артистки, і наречена, і наречений є військовими, які попри всі випробування змогли знайти одне одного. Символічним моментом стало те, що брат Камалії, який має вже четверту контузію та знову перебуває на лікуванні після поранень, спеціально приїхав із шпиталю, аби бути поруч із сестрою в цей важливий день. Про це артистка розповіла в Instagram.

Події в родині Камалії

Співачка зізналася, що за останні роки її сім’я зазнала чималих втрат — лише за час повномасштабної війни вони поховали чотирьох близьких родичів. Водночас життя триває: за два роки в родині народилися двоє дітей, а тепер усіх об’єднало світле й радісне свято — весілля.

"Попри біль і втрати, ми віримо й відчуваємо: любов завжди перемагає, а життя продовжується", — наголосила Камалія.

Образ Камалії на весіллі

На весілля Камалія обрала ніжний образ. Вона одягнула блакитну сукню та доповнила її сережками. Волосся співачка залишила розпущеним та зробила легкі хвилі.

Камалія на весіллі в сестри Фото: Facebook

Зокрема, артистка на відео красується з красивим великим букетом квітів для молодят.

