Камалия показалась на свадьбе своей сестры-военной (видео)

Украинская певица Камалия поделилась трогательной историей из жизни своей семьи. Во время, когда война ежедневно забирает самое ценное, ее семья отпраздновала особое событие — свадьбу двоюродной сестры Юлии Прядко.

По словам артистки, и невеста, и жених являются военными, которые несмотря на все испытания смогли найти друг друга. Символическим моментом стало то, что брат Камалии, который имеет уже четвертую контузию и снова находится на лечении после ранений, специально приехал из госпиталя, чтобы быть рядом с сестрой в этот важный день. Об этом артистка рассказала в Instagram.

События в семье Камалии

Певица призналась, что за последние годы ее семья понесла немалые потери — только за время полномасштабной войны они похоронили четырех близких родственников. В то же время жизнь продолжается: за два года в семье родились двое детей, а теперь всех объединил светлый и радостный праздник — свадьба.

"Несмотря на боль и потери, мы верим и чувствуем: любовь всегда побеждает, а жизнь продолжается", — подчеркнула Камалия.

Образ Камалии на свадьбе

На свадьбу Камалия выбрала нежный образ. Она надела голубое платье и дополнила его серьгами. Волосы певица оставила распущенными и сделала легкие волны.

Камалия на свадьбе у сестры Фото: Facebook

В частности, артистка на видео красуется с красивым большим букетом цветов для молодоженов.

