Камалия показала своих дочерей от бывшего мужа Захура: теперь их не узнать (фото)

Украинская певица Камалия поделилась архивным фото с бывшим мужем Мохаммадом Захуром и дочерьми — Арабеллой и Мирабеллой. Этот снимок, сделанный на вилле в Испании, семья повторила с разницей в восемь лет.

Related video

На снимках, размещенных в Instagram, артистка позирует вместе с бывшим мужем Мохаммадом Захуром и дочерьми — Арабеллой и Мирабеллой. Семья пыталась максимально точно воспроизвести фото 2017 года, в том же месте и позиции.

На снимках заметно, как подросли дети бывших супругов. "Мгновение во времени с разницей в восемь лет. Это не просто фотографии. Это — эхо мгновения, остановленного во времени", — указала певица в описании к публикации.

Все изменилось

Камалия подробно раскрыла процесс создания сравнительных снимков.

"Сделаны с точностью до дня — 11 июля, с интервалом в восемь лет, в том самом любимом месте: нашем доме на Майорке, Испания. То же место, тот же диван, даже тот же талантливый фотограф — Сергей Гриценко. Изменился только год — с 2017 на 2025", — поделилась звезда.

Камалия с семьей Фото: Instagram

Камалия также рассказала об изменениях, которые произошли в их семье за этот период. Прошлое она вспоминает с теплотой.

"И мы также изменились. Время проходит, но любовь, воспоминания и места, близкие сердцу, остаются нашей опорой. Пусть этот миг напомнит нам о красоте роста, о пути, который мы прошли, и о радости возвращаться — не теми, кем были, а теми, кем стали", — отметила певица.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Камалия показала свой дорогой особняк в Киеве, который стал настоящим музеем ее жизни. Недвижимость она приобрела в 2009 году вместе с бывшим мужем.

Ведущий Слава Соломка считает, что новость о разводе Камалии с Мохаммадом Захуром могла быть придумана ради хайпа.

Кроме того, Камалия призналась, как разговор с Валерием Залужным остановил ее от решения уйти на фронт.