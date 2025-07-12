Камалія показала своїх доньок від колишнього чоловіка Захура: тепер їх не впізнати (фото)

Українська співачка Камалія поділилася архівним фото з колишнім чоловіком Мохаммадом Захуром та доньками Арабеллою і Мірабеллою. Цей знімок, зроблений на віллі в Іспанії, родина повторила з різницею у вісім років.

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На знімках, розміщених в Instagram, артистка позує разом з колишнім чоловіком Мохаммадом Захуром та доньками — Арабеллою і Мірабеллою. Родина намагалася максимально точно відтворити фото 2017 року, у тому самому місці та позиції.

На знімках помітно, як підросли діти колишнього подружжя. "Мить у часі з різницею у вісім років. Це не просто фотографії. Це — відлуння миті, зупиненої у часі", — написала співачка в описі до публікації.

Все змінилося

Камалія детально розкрила процес створення порівняльних знімків.

"Зроблені з точністю до дня — 11 липня, з інтервалом у вісім років, у тому самому улюбленому місці: нашому домі на Майорці, Іспанія. Те саме місце, той самий диван, навіть той самий талановитий фотограф — Сергій Гриценко. Змінився лише рік — з 2017 на 2025", — поділилася зірка.

Камалія з родиною Фото: Instagram

Камалія також розповіла про зміни, які відбулися в їхній родині за цей період. Минуле вона згадує з теплотою.

"І ми також змінилися. Час минає, але любов, спогади й місця, що близькі серцю, залишаються нашою опорою. Нехай ця мить нагадає нам про красу зростання, про шлях, який ми пройшли, і про радість повертатися — не тими, ким були, а тими, ким стали", — зазначила співачка.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Камалія показала свій дорогий маєток у Києві, який став справжнім музеєм її життя. Нерухомість вона придбала у 2009 році разом з колишнім чоловіком.

Ведучий Слава Соломка вважає, що новина про розлучення Камалії з Мохаммадом Захуром могла бути вигадана заради хайпу.

Крім того, Камалія зізналася, як розмова з Валерієм Залужним зупинила її від рішення піти на фронт.