Камалія показала своїх доньок від колишнього чоловіка Захура: тепер їх не впізнати (фото)
Українська співачка Камалія поділилася архівним фото з колишнім чоловіком Мохаммадом Захуром та доньками Арабеллою і Мірабеллою. Цей знімок, зроблений на віллі в Іспанії, родина повторила з різницею у вісім років.
На знімках, розміщених в Instagram, артистка позує разом з колишнім чоловіком Мохаммадом Захуром та доньками — Арабеллою і Мірабеллою. Родина намагалася максимально точно відтворити фото 2017 року, у тому самому місці та позиції.
На знімках помітно, як підросли діти колишнього подружжя. "Мить у часі з різницею у вісім років. Це не просто фотографії. Це — відлуння миті, зупиненої у часі", — написала співачка в описі до публікації.
Все змінилося
Камалія детально розкрила процес створення порівняльних знімків.
"Зроблені з точністю до дня — 11 липня, з інтервалом у вісім років, у тому самому улюбленому місці: нашому домі на Майорці, Іспанія. Те саме місце, той самий диван, навіть той самий талановитий фотограф — Сергій Гриценко. Змінився лише рік — з 2017 на 2025", — поділилася зірка.
Камалія також розповіла про зміни, які відбулися в їхній родині за цей період. Минуле вона згадує з теплотою.
"І ми також змінилися. Час минає, але любов, спогади й місця, що близькі серцю, залишаються нашою опорою. Нехай ця мить нагадає нам про красу зростання, про шлях, який ми пройшли, і про радість повертатися — не тими, ким були, а тими, ким стали", — зазначила співачка.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Камалія показала свій дорогий маєток у Києві, який став справжнім музеєм її життя. Нерухомість вона придбала у 2009 році разом з колишнім чоловіком.
- Ведучий Слава Соломка вважає, що новина про розлучення Камалії з Мохаммадом Захуром могла бути вигадана заради хайпу.
Крім того, Камалія зізналася, як розмова з Валерієм Залужним зупинила її від рішення піти на фронт.