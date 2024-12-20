Відомий ведучий натякнув, що Камалія фіктивно розлучилася із Захуром

Слава Соломка заявив, що новина про розлучення Камалії з Мохаммадом Захуром могла бути вигадана заради хайпу. Він згадав, як перед концертом співачки у Жовтневому палаці продаж квитків ішов повільно, а після сенсаційного оголошення про розлучення ситуація змінилася. Камалія поки що не коментувала ці припущення.

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Український ведучий Слава Соломко висловив сумнів щодо реальності розлучення співачки Камалії з пакистанським бізнесменом Мохаммадом Захуром після 20 років шлюбу. У своєму коментарі в програмі "Тур зірками" на Люкс ФМ, він припустив, що оголошення про розставання було лише спробою привернути увагу до її концертної діяльності.

Соломка нагадав, що минулого року Камалія анонсувала концерт у Жовтневому палаці, але продаж квитків ішов мляво. Незабаром після цього з’явилася сенсаційна новина про її розлучення із Захуром.

"Я подивився на продажі — нічого не продавалося. І потім раптом за два тижні до концерту з’являється гаряча новина: "Камалія розлучається з Мохаммадом Захуром". Я кажу: "Ви вірите в те, що може бути? Там навіть якби Захур хотів піти, там мама Камалії, Наталя Петрівна, пристебнула б його наручниками до батареї і нікуди б не відпускала. Що вони розійшлися?" — заявив ведучий.

Варто зауважити, що раніше Камалія розповідала, що причиною її розлучення із Захуром стали конфлікти з його донькою від першого шлюбу.

Камалія, справжнє ім’я якої Наталія Шмаренкова, у квітні 2023 року оголосила про розлучення із Захуром після 20 років шлюбу. У подружжя дві доньки — Мірабелла й Арабелла, які наразі проживають із батьком у Великій Британії.

Співачка наразі не коментувала заяву Соломки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Камалія розповіла, як донька Захура вплинула на її рішення розлучитися.

Крім цього, Фокус писав, що Камалія зізналася, скільки пластичних операцій їй довелося зробити.