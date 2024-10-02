Камалія зізналася, скільки пластичних операцій їй довелося зробити

Камалія не приховує, що мріяла про пластику грудей, однак за медичними показниками, вона не може її зробити.

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Співачка Камалія зізналася, що у 47 років наважилася лише на одну пластичну операцію на обличчі і то причиною цьому було не добровільне бажання, а побутова травма. Подробицями артистка поділилася в інтерв’ю видання Фокус.

Так, співачка зізналася, що одного разу була вимушена піти на операцію — пластику носа, оскільки травмувалася дома. Сталося це багато років тому, коли її донькам було тільки два місяці.

Зокрема, Камалія хотіла швидко привести себе в форму після пологів, тому замовила в інтернеті костюм для схуднення, який мав металеві елементи. Так, одного разу співачка одягнула його на прогулянку з доньками, але згодом відчула, що погано себе почуває. Коли вона повернулася додому, зняла костюм її тіло було все покрите кропив’янкою, вона відчувала сильне серцебиття і її кидало в жар, було важко дихати. У результаті співачка втратила свідомість. Коли Камалія падала вдарилася носом об гострий кут дивана. Коли прийшла в себе поряд уже були медики і її госпіталізували в лікарню, де її зашивали рану над оком і робили операцію на носі.

Артистка зізналася, що не задоволена результатом, тому хотіла б знову повернути той ніс, який у неї був, адже їх все влаштовувало у своїй зовнішності.

"У мене ніколи не було думок робити пластичні операції. Можливо, з часом щось підкоригувати, але спеціально переробляти — ні. Хотіла зробити груди, але мені не можна, оскільки чотири роки тому я перенесла онкологічне захворювання молочних залоз. Загалом, я задоволена своєю зовнішністю. Уваги чоловіків мені вистачає, шанувальників багато. Компліменти говорять і чоловіки, і жінки. Уваги мені достатньо. Тож усе добре!", — сказала артистка.

Більше читайте в інтерв'ю Фокуса, де Камалія розповіла про причини розлучення з Захуром.