Камалия призналась, сколько пластических операций ей пришлось сделать

Камалия не скрывает, что мечтала о пластике груди, однако по медицинским показаниям, она не может ее сделать.

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Певица Камалия призналась, что в 47 лет решилась лишь на одну пластическую операцию на лице и то причиной этому было не добровольное желание, а бытовая травма. Подробностями артистка поделилась в интервью изданию Фокус.

Так, певица призналась, что однажды была вынуждена пойти на операцию — пластику носа, поскольку травмировалась дома. Произошло это много лет назад, когда ее дочерям было только два месяца.

В частности, Камалия хотела быстро привести себя в форму после родов, поэтому заказала в интернете костюм для похудения, который имел металлические элементы. Так, однажды певица надела его на прогулку с дочками, но впоследствии почувствовала, что плохо себя чувствует. Когда она вернулась домой, сняла костюм ее тело было все покрыто крапивницей, она чувствовала сильное сердцебиение и ее бросало в жар, было трудно дышать. В результате певица потеряла сознание. Когда Камалия падала ударилась носом об острый угол дивана. Когда пришла в себя рядом уже были медики и ее госпитализировали в больницу, где ее зашивали рану над глазом и делали операцию на носу.

Артистка призналась, что не довольна результатом, поэтому хотела бы снова вернуть тот нос, который у нее был, ведь их все устраивало в своей внешности.

"У меня никогда не было мыслей делать пластические операции. Возможно, со временем что-то подкорректировать, но специально переделывать — нет. Хотела сделать грудь, но мне нельзя, поскольку четыре года назад я перенесла онкологическое заболевание молочных желез. В общем, я довольна своей внешностью. Внимания мужчин мне хватает, поклонников много. Комплименты говорят и мужчины, и женщины. Внимания мне достаточно. Так что все хорошо!", — сказала артистка.

Больше читайте в интервью Фокуса, где Камалия рассказала о причинах развода с Захуром.