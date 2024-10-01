Камалія розповіла, як донька Захура вплинула на її рішення розлучитися

Камалія вперше публічно розповіла, що остаточним рішенням про розлучення став конфілкт з длнькою Захура.

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Найбагатша українська співачка Камалія через рік після розлучення з чоловіком-мільйонером Мохаммадом Захуром після 20 років подружнього життя, вперше публічно назвала причину, яка призвела до розпаду сім’ї. Подробицями артистка поділилася в інтерв’ю видання Фокус.

Як заявила артистка, справжньою причиною їх розриву з чоловіком стали численні образи один на одного, які повторювалися неодноразово.

Камалія наголосила, що її чоловік після початку повномасштабної війни в Україні допустив фатальну помилку поселивши під дах її з доньками та своїми дітьми від першого шлюбу. Артистка зізналася, що з сином Захура в неї склалися добрі стосунки, а от з донькою з самого початку пішло щось не так.

Камалія розповіла, що дівчина ревнувала батька до неї, не хотіла ні знайомитися, ні спробувати поговорити, ні відповідно жити під одним дахом. Однак, Захур наполягав, щоб Камалія виїхала з України та жила з ним та його дітьми в одному домі.

"Коли ситуація загострилася, як і багато українців, я прокинулася під звуки вибухів і не хотіла нікуди їхати, тим паче в той будинок. Однак діти почали телефонувати, плакати: "Мамо, будь ласка, приїжджай, тебе там уб'ють", і в мене не було іншого вибору, окрім як поїхати до Лондона під один дах із його донькою. У будинку було багато людей: крім сім'ї дочки, син Захура, 16 біженців, родичі, які виїхали з України. У нас із дочкою Захура почалися конфлікти", — зізналася співачка.

Камалія також розповіла деталі, що дівчина постійно втручалася в їхню сім'ю та створювала для неї неприємності. Попри те, що співачка жалілася на пасербицю Захуру, він відмовлявся вірити в звинувачення.

"Після кількох конфліктів Захур не бажав ображати своїх дітей. Я ж очікувала підтримки від нього як від законного чоловіка і батька наших дітей.Коли стався останній конфлікт, ситуація дійшла до того, що ми майже почали сваритися фізично", — зізналася Камалія.

Так одного разу донька Захура, сказала, що підстриже донькам Камалії волосся, що вивело артистку з себе, адже вона переконана, що такі рішення повинні прийматися за її згодою.

"Я була шокована тим, що без мого дозволу вирішують такі речі щодо моїх дітей. Коли я запитала Захура, чому ухвалюються такі рішення без мене, він емоційно відповів: "А що ти хочеш? Ти хочеш, щоб я кинув свою дочку? Тоді я швидше розлучуся з тобою, ніж кину її". Це була остання крапля, після якої я вирішила розлучитися", — розповіла співачка.

Більше подробиць з життя Камалії читайте в її ексклюзивному інтерв'ю для видання Фокус, де вона розповіла також про таємну розмову з Валерієм Залужним та які пластичні операції змушена була зробити.