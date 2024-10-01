Камалия рассказала, как дочь Захура повлияла на ее решение развестись

Камалия впервые публично рассказала, что окончательным решением о разводе стал конфилкт с дочерью Захура.

Related video

Самая богатая украинская певица Камалия спустя год после развода с мужем-миллионером Мохаммадом Захуром после 20 лет супружеской жизни, впервые публично назвала причину, которая привела к распаду семьи. Подробностями артистка поделилась в интервью изданию Фокус.

Как заявила артистка, настоящей причиной их разрыва с мужем стали многочисленные обиды друг на друга, которые повторялись неоднократно.

Камалия отметила, что ее муж после начала полномасштабной войны в Украине допустил роковую ошибку поселив под крышу ее с дочерьми и своими детьми от первого брака. Артистка призналась, что с сыном Захура у нее сложились хорошие отношения, а вот с дочкой с самого начала пошло что-то не так.

Камалия рассказала, что девушка ревновала отца к ней, не хотела ни знакомиться, ни попытаться поговорить, ни соответственно жить под одной крышей. Однако, Захур настаивал, чтобы Камалия уехала из Украины и жила с ним и его детьми в одном доме.

"Когда ситуация обострилась, как и многие украинцы, я проснулась под звуки взрывов и не хотела никуда ехать, тем более в тот дом. Однако дети начали звонить, плакать: "Мама, пожалуйста, приезжай, тебя там убьют", и у меня не было другого выбора, кроме как уехать в Лондон под одну крышу с его дочерью. В доме было много людей: кроме семьи дочери, сын Захура, 16 беженцев, родственники, которые выехали из Украины. У нас с дочерью Захура начались конфликты", — призналась певица.

Камалия также рассказала детали, что девушка постоянно вмешивалась в их семью и создавала для нее неприятности. Несмотря на то, что певица жаловалась на падчерицу Захуру, он отказывался верить в обвинения.

"После нескольких конфликтов Захур не желал обижать своих детей. Я же ожидала поддержки от него как от законного мужа и отца наших детей. Когда произошел последний конфликт, ситуация дошла до того, что мы почти начали ссориться физически", — призналась Камалия.

Так однажды дочь Захура, сказала, что подстрижет дочерям Камалии волосы, что вывело артистку из себя, ведь она убеждена, что такие решения должны приниматься с ее согласия.

"Я была шокирована тем, что без моего разрешения решают такие вещи в отношении моих детей. Когда я спросила Захура, почему принимаются такие решения без меня, он эмоционально ответил: "А что ты хочешь? Ты хочешь, чтобы я бросил свою дочь? Тогда я скорее расстанусь с тобой, чем брошу ее". Это была последняя капля, после которой я решила развестись", — рассказала певица.

Больше подробностей из жизни Камалии читайте в ее эксклюзивном интервью для издания Фокус, где она рассказала также о тайном разговоре с Валерием Залужным и какие пластические операции вынуждена была сделать.