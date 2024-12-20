Известный ведущий намекнул, что Камалия фиктивно развелась с Захуром

Слава Соломка заявил, что новость о разводе Камалии с Мохаммадом Захуром могла быть выдумана ради хайпа. Он вспомнил, как перед концертом певицы в Октябрьском дворце продажа билетов шла медленно, а после сенсационного объявления о разводе ситуация изменилась. Камалия пока не комментировала эти предположения.

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Украинский ведущий Слава Соломка выразил сомнение относительно реальности развода певицы Камалии с пакистанским бизнесменом Мохаммадом Захуром после 20 лет брака. В своем комментарии в программе "Тур звездами" на Люкс ФМ, он предположил, что объявление о расставании было лишь попыткой привлечь внимание к ее концертной деятельности. Своей

Соломко напомнил, что в прошлом году Камалия анонсировала концерт в Октябрьском дворце, но продажа билетов шла вяло. Вскоре после этого появилась сенсационная новость о ее разводе с Захуром.

"Я посмотрел на продажи — ничего не продавалось. И потом вдруг за две недели до концерта появляется горячая новость: "Камалия расстается с Мохаммадом Захуром". Я говорю: "Вы верите в то, что может быть? Там даже если бы Захур хотел уйти, там мама Камалии, Наталья Петровна, пристегнула бы его наручниками к батарее и никуда бы не отпускала. Что они разошлись?" — заявил ведущий.

Стоит заметить, что ранее Камалия рассказывала, что причиной ее развода с Захуром стали конфликты с его дочерью от первого брака.

Камалия, настоящее имя которой Наталья Шмаренкова, в апреле 2023 года объявила о разводе с Захуром после 20 лет брака. У супругов две дочери — Мирабелла и Арабелла, которые сейчас проживают с отцом в Великобритании.

Певица пока что не комментировала заявление Соломки.

Напомним, ранее мы писали, что Камалия рассказала, как дочь Захура повлияла на ее решение развестись.

Кроме этого, Фокус писал, что Камалия призналась, сколько пластических операций ей пришлось сделать.