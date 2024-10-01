"Він посадив мене перед собою": Камалія розповіла подробиці розмови з Залужним, через яку вона передумалай йти на фронт

Камалія зізналася, що саме розмова з Валерієм Залужним зупинила її від рішення піти на фронт.

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47-річна співачка Камалія, яка вважається однією з найбагатших артистів України, через шлюб з пакистанським мільйонером Мохаммадом Захуром, розповіла деталі розмови з колишнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Подробицями артистка поділилася в інтерв’ю видання Фокус.

Так, ще в серпні 2024 року співачка розповіла, що саме Валерій Залужний став тією людиною, яка зупинила її від рішення підписати контракт та вступити до лав ЗСУ.

Камалія зізнавалася раніше, що проблеми в родині та розлучення, підштовхнули її піти захищати Україну на фронті. Тоді вона хотіла стати снайперкою.

Дізнавшись про наміри артистки, Валерій Залужний викликав її до себе на розмову в кабінет.

Як уточнила Камалія, вона ще до цієї зустрічі неодноразово бачилася з Валерієм Залужним, тому вони вже були знайомі. Коли ця інформація дійшла до Залужного, у колишнього головнокомандувача ЗСУ та співачки відбулася серйозна розмова.

"Коли я вирішила, що хочу служити і навіть піти на фронт, щоб не жити під одним дахом із донькою Захура, мене запросили на зустріч до Залужного. Він посадив мене перед собою і сказав: "Ти розумієш, якщо підпишеш контракт, ти не зможеш виїжджати. А як же діти? Ти насамперед мати. Ти волонтер, багато робиш для ЗСУ, для людей. Твоя місія — дарувати людям радість, допомагати гуманітарно, бути мамою". Я задумалася і вирішила не підписувати контракт", — зізналася артистка.

Камалія також розповіла, що попри те, що Валерій Залужний більше не очолює ЗСУ, вона продовжує підтримувати з ним зв’язок, адже тепер "залізний генерал" часто надає речі зі своїм підписом для благодійних аукціонів.

Більше читайте в інтерв'ю Камалії для Фокуса в якому вона зізналася, що за жінка стала між нею та чоловіком, що пара подала на розлучення.