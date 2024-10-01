Камалия рассказала подробности разговора с Залужным, из-за которого она передумала идти на фронт

Камалия призналась, что именно разговор с Валерием Залужным остановил ее от решения уйти на фронт.

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47-летняя певица Камалия, которая считается одной из самых богатых артистов Украины, из-за брака с пакистанским миллионером Мохаммадом Захуром, рассказала детали разговора с бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Подробностями артистка поделилась в интервью изданию Фокус.

Так, еще в августе 2024 года певица рассказала, что именно Валерий Залужный стал тем человеком, который остановил ее от решения подписать контракт и вступить в ряды ВСУ.

Камалия признавалась ранее, что проблемы в семье и развод, подтолкнули ее пойти защищать Украину на фронте. Тогда она хотела стать снайпером.

Узнав о намерениях артистки, Валерий Залужный вызвал ее к себе на разговор в кабинет.

Как уточнила Камалия, она еще до этой встречи неоднократно виделась с Валерием Залужным, поэтому они уже были знакомы. Когда эта информация дошла до Залужного, у бывшего главнокомандующего ВСУ и певицы состоялся серьезный разговор.

"Когда я решила, что хочу служить и даже пойти на фронт, чтобы не жить под одной крышей с дочерью Захура, меня пригласили на встречу к Залужному. Он посадил меня перед собой и сказал: "Ты понимаешь, если подпишешь контракт, ты не сможешь выезжать. А как же дети? Ты прежде всего мать. Ты волонтер, много делаешь для ВСУ, для людей. Твоя миссия — дарить людям радость, помогать гуманитарно, быть мамой". Я задумалась и решила не подписывать контракт", — призналась артистка.

Камалия также рассказала, что несмотря на то, что Валерий Залужный больше не возглавляет ВСУ, она продолжает поддерживать с ним связь, ведь теперь "железный генерал" часто предоставляет вещи со своей подписью для благотворительных аукционов.

Больше читайте в интервью Камалии для Фокуса в котором она призналась, что за женщина стала между ней и мужем, что пара подала на развод.