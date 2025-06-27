"Як у Пшонки": Камалія похизувалась своїм маєтком за $15 млн, але побачене сподобалося не всім

Українська співачка Камалія показала свій дорогий маєток у Києві, який став справжнім музеєм її життя. Нерухомість вона придбала у 2009 році разом з колишнім чоловіком, пакистанським бізнесменом Мохаммадом Захуром.

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Зірка провела екскурсію своїми улюбленими кімнатами, показала студію, танцювальну залу, хамам, джакузі, кальянну і навіть масажний кабінет. Загалом будинок коштує близько 15 мільйонів доларів, розповіла Камалія програмі "По хатах".

Камалія показала свій дім

На стінах будинку артистки – мармур, дзеркала, багато золота та низка фотографій з відомими людьми.

Можна побачити десятки фотографій Камалії з дизайнером Карлом Лагерфельдом, актором Богданом Ступкою, навіть російським співаком Філіпом Кіркоровим, з який артистка з 2014 року не підтримує контакт, Томасом Андерсом (Modern Talking), а також кадри з Каннського кінофестивалю та з моменту вручення титулу Місіс Світу у 2008 році.

Попри розлучення із Захуром, у домі досі висять їхні спільні фото.

Камалія з колишнім чоловіком Фото: YouTube/Радіо Люкс

Попри величезну площу маєтку, обслуговує його мінімальна команда: охорона і дві прибиральниці. А в кабінеті Камалії висять її фото ще до народження дітей, стоять численні кубки та інші нагороди.

Кабінет Камалії Фото: YouTube/Радіо Люкс

Ба більше, артистка має підписи від колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Камалія має автографи Залужного Фото: YouTube/Радіо Люкс

Цікаво, що найдорожча сукня, яку Камалія коли-небудь купувала, коштувала 400 тисяч доларів у 2007 році. Втім, вбрання було від російського дизайнера, ім’я якого співачка наразі не хоче згадувати. Тепер сукня просто висить у підвалі.

"Я думаю, я просто в неї вже не влізу. Тому що тоді я важила 47 кілограмів, а зараз 68 кілограмів", — каже знаменитість.

Найулюбленішими просторами Камалія у своєму маєтку називає їдальню, робочий кабінет і музичну студію. Ба більше, вона має власні джакузі та хамам.

Джакузі в домі Камалії Фото: YouTube/Радіо Люкс Хамам у маєтку Камалії Фото: YouTube/Радіо Люкс

Зокрема, зірка розкрила одну цікаву деталь: її доньки повертаються в Україну назавжди. Останні роки Арабелла та Мірабелла проживали в Лондоні.

У коментарях зібралися як позитивні, так і негативні відгуки на маєток Камалії:

"Камалія, ви дуже гарна і щира жінка, без пафосу. Дякую за екскурсію".

"Камалія, ми Вами пишаємося! Дякую за Ваш патріотизм і любов до України!"

"З початком війни змінилось враження про Камалію. Дуже приємна, хороша людина. Здоров'я, кохання і миру бажаю їй".

"Ремонт наче з серіалу Бріджертони".

"Дуже помітно, що Камалія робила ремонт з великим коханням до чоловіка і родини".

"Повний несмак. Але Камалія наче приємна людина. Вибачайте за хейт".

"Камалія чудова жінка, виглядає супер, гарно співає. Але дім, як у Пшонки. Такі гроші мають, і такий дім, такий несмак".

"Ремонт просто вирви око".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Ведучий Слава Соломка вважає, що новина про розлучення Камалії з Мохаммадом Захуром могла бути вигадана заради хайпу.

Камалія відповіла на критику Соломки, який назвав її "бездарною".

Крім того, Камалія зізналася, як розмова з Валерієм Залужним зупинила її від рішення піти на фронт.