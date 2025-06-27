"Як у Пшонки": Камалія похизувалась своїм маєтком за $15 млн, але побачене сподобалося не всім
Українська співачка Камалія показала свій дорогий маєток у Києві, який став справжнім музеєм її життя. Нерухомість вона придбала у 2009 році разом з колишнім чоловіком, пакистанським бізнесменом Мохаммадом Захуром.
Зірка провела екскурсію своїми улюбленими кімнатами, показала студію, танцювальну залу, хамам, джакузі, кальянну і навіть масажний кабінет. Загалом будинок коштує близько 15 мільйонів доларів, розповіла Камалія програмі "По хатах".
На стінах будинку артистки – мармур, дзеркала, багато золота та низка фотографій з відомими людьми.
Можна побачити десятки фотографій Камалії з дизайнером Карлом Лагерфельдом, актором Богданом Ступкою, навіть російським співаком Філіпом Кіркоровим, з який артистка з 2014 року не підтримує контакт, Томасом Андерсом (Modern Talking), а також кадри з Каннського кінофестивалю та з моменту вручення титулу Місіс Світу у 2008 році.
Попри розлучення із Захуром, у домі досі висять їхні спільні фото.
Попри величезну площу маєтку, обслуговує його мінімальна команда: охорона і дві прибиральниці. А в кабінеті Камалії висять її фото ще до народження дітей, стоять численні кубки та інші нагороди.
Ба більше, артистка має підписи від колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
Цікаво, що найдорожча сукня, яку Камалія коли-небудь купувала, коштувала 400 тисяч доларів у 2007 році. Втім, вбрання було від російського дизайнера, ім’я якого співачка наразі не хоче згадувати. Тепер сукня просто висить у підвалі.
"Я думаю, я просто в неї вже не влізу. Тому що тоді я важила 47 кілограмів, а зараз 68 кілограмів", — каже знаменитість.
Найулюбленішими просторами Камалія у своєму маєтку називає їдальню, робочий кабінет і музичну студію. Ба більше, вона має власні джакузі та хамам.
Зокрема, зірка розкрила одну цікаву деталь: її доньки повертаються в Україну назавжди. Останні роки Арабелла та Мірабелла проживали в Лондоні.
У коментарях зібралися як позитивні, так і негативні відгуки на маєток Камалії:
- "Камалія, ви дуже гарна і щира жінка, без пафосу. Дякую за екскурсію".
- "Камалія, ми Вами пишаємося! Дякую за Ваш патріотизм і любов до України!"
- "З початком війни змінилось враження про Камалію. Дуже приємна, хороша людина. Здоров'я, кохання і миру бажаю їй".
- "Ремонт наче з серіалу Бріджертони".
- "Дуже помітно, що Камалія робила ремонт з великим коханням до чоловіка і родини".
- "Повний несмак. Але Камалія наче приємна людина. Вибачайте за хейт".
- "Камалія чудова жінка, виглядає супер, гарно співає. Але дім, як у Пшонки. Такі гроші мають, і такий дім, такий несмак".
- "Ремонт просто вирви око".
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Ведучий Слава Соломка вважає, що новина про розлучення Камалії з Мохаммадом Захуром могла бути вигадана заради хайпу.
- Камалія відповіла на критику Соломки, який назвав її "бездарною".
Крім того, Камалія зізналася, як розмова з Валерієм Залужним зупинила її від рішення піти на фронт.