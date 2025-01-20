Камалія відповіла В'ячеславу Соломці, який назвав її "бездарною"

Співачка Камалія відповіла на критику телеведучого В’ячеслава Соломки, який назвав її "бездарною". Артистка заявила, що подібні висловлювання її не зачіпають, і припустила, що ведучий таким чином просто привертає до себе увагу.

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Співачка Камалія прокоментувала нещодавні висловлювання телеведучого В’ячеслава Соломки, який розкритикував український шоубізнес і назвав її "абсолютно бездарною". В інтерв’ю "Коротко про" артистка зізналася, що слова ведучого її не образили.

Вона назвала В’ячеслава Соломку "дурненьким" і припустила, що він сам міг образитися, через що поводиться подібним чином.

"Якщо людина дурненька — що ображатися?" — відповіла Камалія.

За її словами, подібні висловлювання не впливають на неї, оскільки за роки роботи в шоубізнесі вона виробила імунітет до критики. Співачка також зазначила, що у Соломки могла б бути успішна кар'єра в комедійному жанрі, але він "не зміг реалізувати себе" та, за її словами, "залишається ображеним хлопчиком".

Нагадаємо, раніше Соломка заявив, що його дратує весь український шоубізнес, а Камалію він вважає популярною лише через її зв’язки з премією YUNA.

Крім цього, Фокус писав, що відомий ведучий натякнув, що Камалія фіктивно розлучилася із Захуром.