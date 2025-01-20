Камалия ответила Вячеславу Соломке, который назвал ее "бездарной"

Певица Камалия ответила на критику телеведущего Вячеслава Соломки, который назвал ее "бездарной". Артистка заявила, что подобные высказывания ее не задевают, и предположила, что ведущий таким образом просто привлекает к себе внимание.

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Певица Камалия прокомментировала недавние высказывания телеведущего Вячеслава Соломки, который раскритиковал украинский шоубизнес и назвал ее "абсолютно бездарной". В интервью "Коротко про" артистка призналась, что слова ведущего ее не обидели.

Она назвала Вячеслава Соломку "глупым" и предположила, что он сам мог обидеться, из-за чего ведет себя подобным образом.

"Если человек глупый — что обижаться?" — ответила Камалия.

По ее словам, подобные высказывания не влияют на нее, поскольку за годы работы в шоубизнесе она выработала иммунитет к критике. Певица также отметила, что у Соломки могла бы быть успешная карьера в комедийном жанре, но он "не смог реализовать себя" и, по ее словам, "остается обиженным мальчиком".

Напомним, ранее Соломка заявил, что его раздражает весь украинский шоубизнес, а Камалию он считает популярной лишь из-за ее связей с премией YUNA.

Кроме этого, Фокус писал, что известный ведущий намекнул, что Камалия фиктивно развелась с Захуром.