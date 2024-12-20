Відомий телеведучий назвав співачку Камалію бездарною — відео

Український ведучий В'ячеслав Соломка різко розкритикував співачку Камалію, назвавши її "абсолютно бездарною". Він також звинуватив зірок шоу-бізнесу в нещирості, припустивши, що багато хто підтримує з нею дружні стосунки лише заради вигоди.

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Український ведучий Вячеслав Соломка різко висловився про співачку Камалію, назвавши її "абсолютно бездарною" та розкритикував ставлення українського шоу-бізнесу до неї. Свою думку він озвучив в інтерв’ю журналістці радіо "Люкс ФМ" Наталії Тур.

Соломка припустив, що багато зірок підтримують дружні стосунки з Камалією через її зв'язок із музичною премією YUNA, яку заснувала вона разом із колишнім чоловіком — пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром.

Ведучий заявив, що готовий висловлювати свою думку, навіть якщо це завадить йому отримати запрошення на престижну музичну церемонію.

"Знаєш, мене хто дратує? Мене дратує весь український шоу-бізнес, який в обличчя посміхається співачці Камалії, абсолютно бездарній, для того, аби потрапити на заходи, які вона організовує. Усі йдуть, усі знають із приводу її таланту, я буду перший хто це скажу, й участі її в шоу-бізнесі, але ніхто це в очі їй не каже", — заявив Соломка.

Ведучий додав, що після таких слів його, ймовірно, більше не запросять на церемонію вручення премії, засновану Камалією та її ексчоловіком, бізнесменом Мохаммадом Захуром.

"Чому? Тому що всі хочуть бути запрошені на премію YUNA. Так, мене більше не будуть туди запрошувати, але я скажу правду", — пояснив ведучий.

Камалія поки що публічно не коментувала висловлювання ведучого.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Камалія показала доньку на милицях і розповіла про її здоров'я.

Крім цього, Фокус писав, що Камалія розповіла, як її доньки відмовляються їхати з України.