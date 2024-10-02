"Їх не лякають ні вибухи, ні ракети": Камалія розповіла, як її доньки відмовляються їхати з України

Камалія мама двох 11-річних дівчаток, які тимчасово живуть з татом у Лондоні.

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47-річна співачка Камалія розповіла, як її 11-річні доньки відмовляються повертатися до Лондона. Подробицями артистка поділилася в інтерв’ю видання Фокус.

Зокрема, відповідаючи на питання журналістки, чи розповідаєте вона донькам про події, які відбуваються сьогодні в Україні, вона заявила, що дівчатка неодноразово були свідками тих подій, які кожного дня проживає їхня держава.

Попри військові дії на території України Арабелла та Мірабелла приїжджають додому, тому вони неодноразово ховалися у підвалі, коли були обстріли, бачили дрони над будинком та ракети і те, як по ним працюють ЗСУ.

"Вони неодноразово бачили ці "феєрверки". Тому називають агресора, так само як і всі діти. Вони дуже патріотичні", — сказала Камалія.

Співачка також розповіла, що кожного разу коли дівчатка повертаються на батьківщину, вони потім не хочуть їхати до Лондона, де на постійній основі живуть з татом і нянею. Камалія розповіла, що дівчатка у такі моменти шукають різні способи, щоб запізнитися на потяг чи літак.

"Для них завжди стрес, коли потрібно повертатися до Лондона після канікул — істерики, ховаються по кімнатах, можливо, щоб запізнитися на потяг чи літак. Не хочуть їхати. Їх не лякають ні вибухи, ні дрони, ні ракети. Вони дуже люблять свій дім, дуже люблять Україну", — пояснила артистка.

Більше читайте в інтерв'ю Камалії для Фокуса в якому вона розповіла про відверту розмову з Валерієм Залужним та жінку, яка вплинула на її рішення розлучитися з чоловіком.