"Их не пугают ни взрывы, ни ракеты": Камалия рассказала, как ее дочери отказываются уезжать из Украины

Камалия мама двух 11-летних девочек, которые временно живут с папой в Лондоне.

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47-летняя певица Камалия рассказала, как ее 11-летние дочери отказываются возвращаться в Лондон. Подробностями артистка поделилась в интервью изданию Фокус.

В частности, отвечая на вопрос журналистки, рассказываете ли она дочерям о событиях, которые происходят сегодня в Украине, она заявила, что девочки неоднократно были свидетелями тех событий, которые каждый день проживает их государство.

Несмотря на военные действия на территории Украины Арабелла и Мирабелла приезжают домой, поэтому они неоднократно прятались в подвале, когда были обстрелы, видели дроны над домом и ракеты и то, как по ним работают ВСУ.

"Они неоднократно видели эти "фейерверки". Поэтому называют агрессора, так же как и все дети. Они очень патриотичны", — сказала Камалия.

Певица также рассказала, что каждый раз когда девочки возвращаются на Родину, они потом не хотят ехать в Лондон, где на постоянной основе живут с папой и няней. Камалия рассказала, что девочки в такие моменты ищут разные способы, чтобы опоздать на поезд или самолет.

"Для них всегда стресс, когда нужно возвращаться в Лондон после каникул — истерики, прячутся по комнатам, возможно, чтобы опоздать на поезд или самолет. Не хотят уезжать. Их не пугают ни взрывы, ни дроны, ни ракеты. Они очень любят свой дом, очень любят Украину", — пояснила артистка.

Больше читайте в интервью Камалии для Фокуса в котором она рассказала об откровенном разговоре с Валерием Залужным и женщине, которая повлияла на ее решение развестись с мужем.