"Хіба можна втримати": Камалія показала доньку на милицях і розповіла про її здоров'я (відео)

Заслужена артистка України вийшла заміж за мільярдера Мохаммада Захура 2003 року. Пара розлучилася минулого року, вони виховують двійнят Арабеллу і Мірабеллу.

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Українська співачка Камалія 5 жовтня показала свою доньку Мірабеллу в гіпсі та на милицях і розповіла своїм шанувальникам в Instagram про стан здоров'я 11-річної дівчинки.

Артистка повідомила, що Мірабелла нещодавно зламала ногу, тому змушена носити гіпс і користуватися милицями. Хоча лікар заборонив доньці співачки будь-які навантаження, дівчинка не змогла довго всидіти на місці й вирішила повернутися до свого улюбленого заняття — верхової їзди.

"Моя маленька непосида Мірабелла проходить обстеження в дитячій лікарні. Лікар суворо наказав їй дотримуватися повного спокою щонайменше тиждень. Але чи можна втримати цю маленьку іскорку?", — написала артистка.

Дівчинка попросила відвезти її на стайню і вмовила Камалію дозволити їй покататися верхи. Зіркова мама з розумінням поставилася до прохання своєї дитини і дала згоду. Під пильним наглядом інструктора Мірабелла піднялася на коня, при цьому, травма не стала для неї перешкодою. Співачка зазначила, що дуже пишається своєю маленькою наїзницею, яка має сильний дух.

"Мірабелла так скучила за своїм улюбленим конем, що просто не змогла всидіти на місці. Вона вмовила мене відвезти її на стайню, і я не змогла відмовити... Ось така вона в мене — сильна духом і з безмежною любов'ю до тварин. Материнське серце переповнюється гордістю і ніжністю", — зазначила Камалія.

Про травму доньки Камалія повідомила раніше, 28 жовтня. За словами співачки, дівчинка в гостях послизнулася і зламала палець на нозі, їй провели обстеження і наклали гіпс.

Нагадаємо, 8 жовтня, співачка Камалія розповіла скільки грошей витрачає на навчання доньок-двійнят у Лондоні.