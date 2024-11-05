"Разве можно удержать": Камалия показала дочь на костылях и рассказала о ее здоровье (видео)

Заслуженная артистка Украины вышла замуж за миллиардера Мохаммада Захура в 2003 году. Пара рассталась в прошлом году, они воспитывают двойняшек Арабеллу и Мирабеллу.

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Украинская певица Камалия 5 октября показала свою дочь Мирабеллу в гипсе и на костылях и рассказала своим поклонникам в Instagram о состоянии здоровья 11-летней девочки.

Артистка сообщила, что Мирабелла недавно сломала ногу, поэтому вынуждена носить гипс и пользоваться костылями. Хотя лечащий врач запретил дочери певицы какие-либо нагрузки, девочка не смогла долго усидеть на месте и решила вернуться к своему любимому занятию — верховой езде.

"Моя маленькая непоседа Мирабелла проходит обследование в детской больнице. Врач строго приказал ей соблюдать полный покой по меньшей мере неделю. Но можно ли удержать эту маленькую искорку?", — написала артистка.

Девочка попросила отвезти ее на конюшню и уговорила Камалию позволить ей покататься верхом. Звездная мама с пониманием отнеслась к просьбе своего ребенка и дала согласие. Под пристальным наблюдением инструктора Мирабелла взобралась на коня, при этом, травма не стала для нее препятствием. Певица отметила, что очень гордится своей маленькой наездницей, которая обладает сильным духом.

"Мирабелла так соскучилась по своему любимому коню, что просто не смогла усидеть на месте. Она уговорила меня отвезти ее на конюшню, и я не смогла отказать… Вот такая она у меня — сильная духом и с безграничной любовью к животным. Материнское сердце переполняется гордостью и нежностью", — отметила Камалия.

О травме дочки Камалия сообщила ранее, 28 октября. По словам певицы, девочка в гостях подскользнулась и сломала палец на ноге, ей провели обследование и наложили гипс.

Напомним, 8 октября, певица Камалия рассказала сколько денег тратит на обучение дочерей-двойняшек в Лондоне.