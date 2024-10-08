Камалия рассказала сколько денег тратит на обучение дочерей-двойняшек в Лондоне (видео)

Заслуженная артистка Украины вышла замуж за миллиардера Мохаммада Захура в 2003 году. Пара рассталась в прошлом году, они воспитывают двух дочерей Арабеллу та Мирабеллу.

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Украинская певица Камалия 7 октября в свадебном наряде посетила "Музыкальную платформу Украины". В комментарии "Люкс ФМ" звезда откровенно рассказала о том, где в данный момент находятся ее дети и о расходах на их образование.

По словам певицы, ее 11-летние дочери-двойняшки временно проживают с папой, миллиардером Мохаммадом Захуром в Великобритании. В Лондон девочки уехали в сентябре, но уже скоро вернутся в Украину. Артистка призналась, что обучение за рубежом стоит немалых денег.

Певица Камалия и Мохаммад Захур со своими детьми Фото: kamaliyaofficial/instagram

Камалия с экс-мужем ежегодно тратит около 52 тысяч фунтов стерлингов (примерно 2 миллиона 800 тысяч гривен) на обучение Арабеллы и Мирабеллы в школе. Кроме того, значительная сумма уходит на хобби дочерей. В частности, девочки занимаются верховой ездой и берут уроки актерского мастерства.

"Дети сейчас в Лондоне. Они уехали 8 сентября и у 19 октября приедут в Украину… В год обучения обходится 24-26 тысяч фунтов на одного ребенка. А их два. А еще разные кружки. Они ходят в школу актерского мастерства, режиссуры и монтажа. На лошадях ездят. Очень много всего. И все эти путешествия, и одевать, и кормить… очень много всего", — призналась знаменитость.

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Ранее, 5 августа Камалия рассказала о сложных отношениях с отцом-тираном. По ее словам, отец применял физическое насилие как к ее маме, так и к ней.