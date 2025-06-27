"Как у Пшонки": Камалия похвасталась своим имением за $15 млн, но увиденное понравилось не всем

Украинская певица Камалия показала свой дорогой особняк в Киеве, который стал настоящим музеем ее жизни. Недвижимость она приобрела в 2009 году вместе с бывшим мужем, пакистанским бизнесменом Мохаммадом Захуром.

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Звезда провела экскурсию по своим любимым комнатам, показала студию, танцевальный зал, хамам, джакузи, кальянную и даже массажный кабинет. В целом дом стоит около 15 миллионов долларов, рассказала Камалия программе "По хатах".

Камалия показала свой дом

На стенах дома артистки — мрамор, зеркала, много золота и ряд фотографий с известными людьми.

Можно увидеть десятки фотографий Камалии с дизайнером Карлом Лагерфельдом, актером Богданом Ступкой, даже российским певцом Филиппом Киркоровым, с который артистка с 2014 года не поддерживает контакт, Томасом Андерсом (Modern Talking), а также кадры с Каннского кинофестиваля и с момента вручения титула Миссис Мира в 2008 году.

Несмотря на развод с Захуром, в доме до сих пор висят их совместные фото.

Камалия с бывшим мужем Фото: YouTube/Радіо Люкс

Несмотря на огромную площадь поместья, обслуживает его минимальная команда: охрана и две уборщицы. А в кабинете Камалии висят ее фото еще до рождения детей, стоят многочисленные кубки и другие награды.

Кабинет Камалии Фото: YouTube/Радіо Люкс

Более того, артистка имеет подписи от бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

У Камалии есть автографы Залужного Фото: YouTube/Радіо Люкс

Интересно, что самое дорогое платье, которое Камалия когда-либо покупала, стоило 400 тысяч долларов в 2007 году. Впрочем, наряд был от российского дизайнера, имя которого певица пока не хочет вспоминать. Теперь платье просто висит в подвале.

"Я думаю, я просто в нее уже не влезу. Потому что тогда я весила 47 килограммов, а сейчас 68 килограммов", — говорит знаменитость.

Самыми любимыми пространствами Камалия в своем имении называет столовую, рабочий кабинет и музыкальную студию. Более того, она имеет собственные джакузи и хамам.

Джакузи в доме Камалии Фото: YouTube/Радіо Люкс Хамам в поместье Камалии Фото: YouTube/Радіо Люкс

В частности, звезда раскрыла одну интересную деталь: ее дочери возвращаются в Украину навсегда. Последние годы Арабелла и Мирабелла проживали в Лондоне.

В комментариях собрались как положительные, так и отрицательные отзывы на поместье Камалии:

"Камалия, вы очень красивая и искренняя женщина, без пафоса. Спасибо за экскурсию".

"Камалия, мы Вами гордимся! Спасибо за Ваш патриотизм и любовь к Украине!"

"С началом войны изменилось впечатление о Камалии. Очень приятный, хороший человек. Здоровья, любви и мира желаю ей".

"Ремонт как будто из сериала Бриджертоны".

"Очень заметно, что Камалия делала ремонт с большой любовью к мужу и семье".

"Полная безвкусица. Но Камалия как будто приятный человек. Извините за хейт".

"Камалия замечательная женщина, выглядит супер, хорошо поет. Но дом, как у Пшонки. Такие деньги имеют, и такой дом, такой безвкусица".

"Ремонт просто вырви глаз".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Ведущий Слава Соломка считает, что новость о разводе Камалии с Мохаммадом Захуром могла быть выдумана ради хайпа.

Камалия ответила на критику Соломки, который назвал ее "бездарной".

Кроме того, Камалия призналась, как разговор с Валерием Залужным остановил ее от решения уйти на фронт.