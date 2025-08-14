"Боль невозможно описать": ближайшая подруга изменила певице Камалии (фото)

Певица Камалия призналась, что переживает болезненную измену от ближайшей подруги, с которой была неразлучна более 20 лет. Артистка поделилась в соцсетях, что для нее это стало настоящим ударом, ведь измена от близкого человека ранит больше всего.

Related video

Камалия на своей странице в Instagram поделилась тем, что ее изменила подруга. По ее мнению, это хуже всего — когда изменяет самая близкая подруга, которая называла тебя сестрой.

"Нет худшей беды, чем когда тебя предает та, кого ты называла подругой. Не просто знакомой — самой близкой! Более 20 лет она была в моем доме, за моим столом, среди моей семьи. Вместе отдыхали, праздновали, даже в самые темные времена были рядом — и в Испании, и во время COVID. Я делилась с ней всем — радостью, болью, секретами. А оказалось... все это время я пригревала змею. Змею, которая тихо, терпеливо ждала момента, чтобы укусить так, чтобы яд попал прямо в сердце. И ударила", — написала артистка.

Камалия с подругой Фото: Instagram

Камалию предала подруга

Камалия объяснила, что эта история очень болезненна для нее. Ее мир как будто "упал". По ее словам, враг внешне не так страшен, как тот что "сидел рядом, улыбался и называл тебя "сестрой".

"Девушки, запомните: самый страшный зверь — это не чужая женщина, а "лучшая подруга". Берегите свое доверие, свое сердце и свою семью. Потому что змея всегда ждет, пока вы поверите, что она — друг", — подчеркнула певица.

Что именно произошло Камалия не рассказала, но артистка тяжело переживает эту ситуацию.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Камалия показала своих дочерей от бывшего мужа Захура.

Певица показала свой дорогой особняк в Киеве, который стал настоящим музеем ее жизни.

Кроме того, Камалия призналась, сколько пластических операций ей пришлось сделать.