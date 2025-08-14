"Біль неможливо описати": найближча подруга зрадила співачку Камалію (фото)

Співачка Камалія зізналася, що переживає болючу зраду від найближчої подруги, з якою була нерозлучна понад 20 років. Артистка поділилася у соцмережах, що для неї це стало справжнім ударом, адже зрада від близької людини ранить найбільше.

Камалія на своїй сторінці в Instagram поділилася тим, що її зрадила подруга. На її думку, це найгірше — коли зраджує найближча подруга, яка називала тебе сестрою.

"Немає гіршої біди, ніж коли тебе зраджує та, кого ти називала подругою. Не просто знайомою — найближчою! Понад 20 років вона була в моєму домі, за моїм столом, серед моєї родини. Разом відпочивали, святкували, навіть у найтемніші часи були поруч — і в Іспанії, і під час COVID. Я ділилася з нею всім — радістю, болем, секретами. А виявилося… весь цей час я пригрівала змію. Змію, яка тихо, терпляче чекала моменту, щоб вкусити так, щоб отрута потрапила прямо в серце. І вдарила", — написала артистка.

Камалія з подругою Фото: Instagram

Камалію зрадила подруга

Камалія пояснила, що ця історія є дуже болючою для неї. Її світ наче "впав". За її словами, ворог зовні не такий страшний, як той що "сидів поруч, усміхався і називав тебе "сестрою".

"Дівчата, запам’ятайте: найстрашніший звір — це не чужа жінка, а "найкраща подруга". Бережіть свою довіру, своє серце і свою сім’ю. Бо змія завжди чекає, поки ви повірите, що вона — друг", — підкреслила співачка.

Що саме сталося Камалія не розповіла, але артистка тяжко переживає цю ситуацію.

