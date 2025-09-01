Популярный украинский блогер Пустовит во второй раз женился: кто его новая избранница (фото)

Игорь Пустовит отпраздновал вторую свадьбу. Его избранницей стала Виктория, с которой он официально зарегистрировал брак в августе.

29 августа Игорь Пустовит во второй раз заключил брак — блогер женился на Виктории, сообщив об этом в своем Instagram. Празднование состоялось в Ивано-Франковске, где живет пара. Церемония проходила под открытым небом среди живописной природы.

Особый момент праздника попал на видео, которое опубликовал блогер: он умилился, когда впервые увидел свою возлюбленную в свадебном образе.

Невеста поразила роскошным платьем от бренда Tanya Grig Bridal, расшитым жемчугом и пайетками нежного оттенка шампань. Дополнили образ длинная фата и букет белых цветов. Игорь выбрал классический черный смокинг с белой рубашкой и бабочкой.

Свадьба Игоря и Виктории Фото: Instagram

На торжестве присутствовали ближайшие родственники и друзья. Также на празднике были дети Игоря от первого брака с инфлюенсером Сашей Бо — Даниил и Евгений. Блогер поделился семейным фото с женой и сыновьями.

Игорь Пустовит с семьей Фото: Instagram

Игорь Пустовит во второй раз женился: кто его новая жена

Новой женой Игоря Пустовита стала блогерша по имени Виктория, на ее странице в Instagram более 178 тысяч подписчиков.

Блогер Виктория Фото: Instagram

Пара публично продемонстрировала свои отношения в феврале 2025 года, а в мае 2025 года Игорь сделал девушке предложение.

Предложение Виктории Фото: Instagram

