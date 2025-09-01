1 сентября под звук сирены: как Джамала, Монатик, Могилевская и другие звезды отвели детей в школу

Украинцы в понедельник 1 сентября повели в школу своих детей под звуки сирены. Даже в сложных условиях родители надеются на меньше уроков в бомбоубежищах и желают сил сыновьям и дочерям на следующие девять месяцев.

В соцсетях блогеры, певцы, актеры показывают своих детей, которые вернулись после трех месяцев лета к науке. Фокус выяснил, что инфлюэнсеры пожелали своим детям и другим школьникам.

Елена Мандзюк

"Мирра пошла в первый класс в год, когда началось полномасштабное вторжение. Сегодня Лад пошел в первый класс под звуки сирен и тревоги. Дети не просто остаются во время войны в Украине. Но и учатся, развиваются, уважают и мечтают прославлять Украину. Как же хочется, чтобы они не росли все свое детство в войне!" — написала блогерша из Хмельницкого.

В частности, Мандзюк показалась со своим сыном-первоклассником.

Елена Мандзюк с сыном Фото: instagram.com/elena_mandziuk

Ксения Мишина

"Дорогие школьники, немного вам поддержки. Официально заявляю: учиться в ваше время гораздо интереснее, чем тогда, когда учились мы", — написала актриса.

Звезда украинских фильмов и сериалов показалась с сыном Платоном в одной из киевских школ.

Ксения Мишина с сыном Фото: instagram/misha.k.ua

Наталья Могилевская

Певица показалась на редком фото со старшей дочерью Мишель.

"Сегодня моя нежная и прекрасная старшая дочь Мишель впервые поехала в лицей получать профессию. Это очень важное решение. Я обязательно позже всем расскажу, что именно она выбрала. Ps. А тем временем …. 1 сентября — дети в школу, родители в пляс!" — написала, шутя, артистка.

Наталья Могилевская с дочкой Фото: nataliya_mogilevskaya

Джамала

Певица показала праздничные фото со своим мужем Бекиром Сулеймановым и их старшими сыновьями, 7-летним Эмиром и 5-летним Селимом.

"Ох, столько эмоций внутри… Вчерашний концерт. А утром — сборы к первому звонку. Меня переполняют чувства благодарности, гордости и вдохновения. Вдохновения нашими людьми, нашими детьми, учителями, родителями. Поздравляю всех с Днем знаний!" — написала победительница Евровидения.

Джамала с сыном Фото: Instagram jamalajaaa Сын Джамалы Фото: Instagram jamalajaaa

Маша Ефросинина

Сын телеведущей и военнослужащего Тимура Хромаева Саша пошел в пятый класс. В школу его провели родители.

Маша Ефросинина с мужем и сыном Фото: Instagram mashaefrosinina

Тарас Тополя

Лидер группы "Антитела" вместе с женой Еленой и тремя детьми показались на фоне флага Украины и с желто-голубыми цветами.

"Светом науки и знания нас, детей, просвети", — отметил музыкант.

Тарас Тополя с семьей Фото: instagram.com/tarastopolia/

Дмитрий Монатик

Украинский певец с женой Ириной и тремя детьми сфотографировались в одной из киевских школ.

"Всех с Днем знаний! Мечтать, действовать — начинай!" — написал артист.

Дмитрий Монатик с семьей Фото: Instagram monatik_official

Григорий Решетник

"Поздравляем всех с Днем Знаний. Желаем детям и родителям легкого учебного года! И пусть этот год принесет мир Украине", — отметил ведущий шоу "Холостяк".

В частности, шоумен показался с женой и тремя сыновьями в той же школе, в которую ходят дети Дмитрия Монатика.

Григорий Решетник с семьей Фото: instagram.com/grisha_reshetnik/

Наталка Денисенко

Сын украинской актрисы уже пошел во второй класс. В школу его провели мама и папа Андрей Фединчик. Пара недавно развелась, однако поддерживает близкие отношения ради общего ребенка.

"Сыночек уже второклассник. Спасибо нашей лучшей учительнице Елене, что мы выдержали с легкостью первый год. Надеемся, второй класс будет с еще большим наслаждением и успехом. Пусть наши детки в этом году все реже и реже станут ходить в укрытие", — отметила звезда экрана.

Наталья Денисенко и Андрей Фединчик с сыном Фото: instagram/natalka_denisenko

Оля Цибульская

Сын украинской певицы Нестор, которого она очень редко показывает публике, пошел в 5-й класс.

"Впервые в 5 класс!!!" — написала артистка.

Оля Цибульская с сыном Фото: instagram.com/cybulskaya

Светлана Тарабарова

Сын певицы уже второклассник.

"Первый раз во второй класс. Всем школьникам желаем спокойного учебного года и знаний, ведь знания это сила", — написала многодетная мама.

Светлана Тарабарова с сыном Фото: instagram/tarabarova

