1 сентября под звук сирены: как Джамала, Монатик, Могилевская и другие звезды отвели детей в школу
Украинцы в понедельник 1 сентября повели в школу своих детей под звуки сирены. Даже в сложных условиях родители надеются на меньше уроков в бомбоубежищах и желают сил сыновьям и дочерям на следующие девять месяцев.
В соцсетях блогеры, певцы, актеры показывают своих детей, которые вернулись после трех месяцев лета к науке. Фокус выяснил, что инфлюэнсеры пожелали своим детям и другим школьникам.
Елена Мандзюк
"Мирра пошла в первый класс в год, когда началось полномасштабное вторжение. Сегодня Лад пошел в первый класс под звуки сирен и тревоги. Дети не просто остаются во время войны в Украине. Но и учатся, развиваются, уважают и мечтают прославлять Украину. Как же хочется, чтобы они не росли все свое детство в войне!" — написала блогерша из Хмельницкого.
В частности, Мандзюк показалась со своим сыном-первоклассником.
Ксения Мишина
"Дорогие школьники, немного вам поддержки. Официально заявляю: учиться в ваше время гораздо интереснее, чем тогда, когда учились мы", — написала актриса.
Звезда украинских фильмов и сериалов показалась с сыном Платоном в одной из киевских школ.
Наталья Могилевская
Певица показалась на редком фото со старшей дочерью Мишель.
"Сегодня моя нежная и прекрасная старшая дочь Мишель впервые поехала в лицей получать профессию. Это очень важное решение. Я обязательно позже всем расскажу, что именно она выбрала. Ps. А тем временем …. 1 сентября — дети в школу, родители в пляс!" — написала, шутя, артистка.
Джамала
Певица показала праздничные фото со своим мужем Бекиром Сулеймановым и их старшими сыновьями, 7-летним Эмиром и 5-летним Селимом.
"Ох, столько эмоций внутри… Вчерашний концерт. А утром — сборы к первому звонку. Меня переполняют чувства благодарности, гордости и вдохновения. Вдохновения нашими людьми, нашими детьми, учителями, родителями. Поздравляю всех с Днем знаний!" — написала победительница Евровидения.
Маша Ефросинина
Сын телеведущей и военнослужащего Тимура Хромаева Саша пошел в пятый класс. В школу его провели родители.
Тарас Тополя
Лидер группы "Антитела" вместе с женой Еленой и тремя детьми показались на фоне флага Украины и с желто-голубыми цветами.
"Светом науки и знания нас, детей, просвети", — отметил музыкант.
Дмитрий Монатик
Украинский певец с женой Ириной и тремя детьми сфотографировались в одной из киевских школ.
"Всех с Днем знаний! Мечтать, действовать — начинай!" — написал артист.
Григорий Решетник
"Поздравляем всех с Днем Знаний. Желаем детям и родителям легкого учебного года! И пусть этот год принесет мир Украине", — отметил ведущий шоу "Холостяк".
В частности, шоумен показался с женой и тремя сыновьями в той же школе, в которую ходят дети Дмитрия Монатика.
Наталка Денисенко
Сын украинской актрисы уже пошел во второй класс. В школу его провели мама и папа Андрей Фединчик. Пара недавно развелась, однако поддерживает близкие отношения ради общего ребенка.
"Сыночек уже второклассник. Спасибо нашей лучшей учительнице Елене, что мы выдержали с легкостью первый год. Надеемся, второй класс будет с еще большим наслаждением и успехом. Пусть наши детки в этом году все реже и реже станут ходить в укрытие", — отметила звезда экрана.
Оля Цибульская
Сын украинской певицы Нестор, которого она очень редко показывает публике, пошел в 5-й класс.
"Впервые в 5 класс!!!" — написала артистка.
Светлана Тарабарова
Сын певицы уже второклассник.
"Первый раз во второй класс. Всем школьникам желаем спокойного учебного года и знаний, ведь знания это сила", — написала многодетная мама.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- В Киеве накануне 1 сентября заметили цены на букеты, которые шокировали людей.
- Блогер Игорь Пустовит отпраздновал вторую свадьбу.
Кроме того, Сергей Притула отметил десять лет совместной жизни со своей женой и вспомнил счастливые мгновения и трудности, которые они пережили вместе.