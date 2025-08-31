10 років разом: Сергій Притула привітав дружину з ювілейною річницею

Нещодавно Сергій Притула відзначив десять років спільного життя зі своєю дружиною та згадав у своєму пості в соціальних мережах щасливі миті, і труднощі, які вони пережили разом.

Related video

За інформацією з його сторінки у Facebook, Притула зазначив, що за десять років у їхньому спільному житті було й щастя, й труднощі, а попереду залишається надія, як у будь-якої української родини. Він підкреслив важливість любові та взаємної підтримки, відзначивши також трьох дітей, які стали результатом їхнього спільного життя. Ведучий додав, що цінує родину, кохає її та прагне продовжувати спільний шлях разом.

"Разом у щасті, разом у горі. Було сповна і того, і того. За спиною — гігабайти спогадів. Попереду — надія, як і в кожної української родини. Якщо любити, то зі всієї сили. +3 маленьких Притулят — чудовий доробок за 10 років спільного танцю! Кохаю. Ціную. І дякую! Танцюєм далі!", - йдеться у дописі Сергія Притули.

Публікація Сергія Притули у Facebook Фото: Скриншот

Катерина Сопельник: що відомо про дружину Сергія Притули

Раніше Фокус писав, що Катерина Сопельник стала другою дружиною Сергія Притули влітку 2015 року. Загалом, пара познайомилася на "Новому каналі", де Катерина працювала адміністраторкою та пізніше лінійною продюсеркою шоу "Варʼяти", яке вів Притула. Згодом, 28 серпня 2015 року у Львові відбулося весілля пари у вузькому колі близьких.

Від першого шлюбу Сергій має сина Дмитра, а з Катериною народилися доньки Соломія (2017) та Стефанія (2021) і син Марко (2025). Зазначається, що Катерина раніше працювала фінансовою директоркою "Вар’яті шоу", а після закриття проєкту у 2021 році відкрила власний бізнес на заході України. Вона також була лінійною продюсеркою на проєкті "Підйом".

Щодо біографії, дружина Притули родом з Донецька, навчалася на міжнародну економіку в Донецькому університеті імені Стуса. У соцмережах активна переважно в Instagram, рідко публікує сімейні фото, здебільшого поздоровлення дітей. Ба більше, на публічних заходах вона майже не зʼявляється і не дає інтерв’ю. Та все ж із соціальних мереж можна зробити висновок, що Катерина полюбляє подорожі. Зокрема, нещодавно вона ділилася фото з Італії, Чехії, Іспанії, Франції та Угорщини.

Нагадаємо, що 1 серпня у родині українського шоумена та волонтера Сергія Притули народився син Марко. Хлопчик став другим сином телеведучого. Про поповнення у сім’ї стало відомо 4 серпня, коли Притула поділився фотографією малюка у соцмережах.

Також нещодавно Сергій Притула поділився знімком доньки Соломії з нагоди її дня народження. Дівчинці виповнилося 8 років, і родина організувала для неї домашнє святкування.