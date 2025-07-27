Сергій Притула показав, який вигляд має його 8-річна дочка: такі фото він публікує рідко

Сергій Притула рідко публікує фото дітей, але цього разу поділився знімком доньки Соломії з нагоди її дня народження. Дівчинці виповнилося 8 років, і родина організувала для неї домашнє святкування.

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Шоумен, волонтер і громадський діяч Сергій Притула 27 липня привітав свою доньку Соломію з 8-річчям та поділився спільним фото.

"Ми з Катериною вдячні їй за те нескінченне світло, що випромінюється із її ще маленького, але водночас такого великого серця. Своїм прикладом ти вчиш нас любити кожну мить життя, Соль. І любити все, за що берешся у житті, – зазначив шоумен.

Як видно з опублікованого знімка, святкування організували вдома: прикрасили кімнату кульками, серед яких — цифра "8". Соломія позує червоно-білому вбранні, Притула — у звичному повсякденному образі. У дописі телеведучий подякував доньці за підтримку та зазначив, що саме вона надихає його у непрості часи.

Сергій Притула та його 8-річна донечка Соломія Фото: Сергій Притула/ Instagram

"Хочу, щоб ти знала, що у ці важкі часи ти дала мені дуже багато сил та натхнення робити те, що у мене виходить добре. А отже у величезній кількості добрих та корисних справ є і частинка тебе, частинка твого таланту, частинка твоєї посмішки", – написав Сергій Притула.

Також Притула розповів, що Соломія допомагає йому зберігати емоційну рівновагу та бере участь у догляді за молодшою сестрою. Завершив привітання побажанням бути здоровою та розумною.

Зазначимо, що у Сергія Притули троє дітей: доньки Соломія та Стефанія, а також син Дмитро, який нещодавно закінчив школу. Доньки Сергія народилися у шлюбі з Катериною Сопельник, а Дмитро – від попереднього шлюбу.

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Притула сказав, що наразі заробляє з придбаних раніше цінних паперів. Кошти також приносить монетизація з YouTube.

Крім того, Притула розповів про розпад свого першого шлюбу в 2013 році. За його словами, вони зберегли цивілізовані стосунки заради виховання спільного сина — Дмитра.