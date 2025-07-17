Притула закликав молодь не виїжджати з України: "Після війни тут будуть високі зарплати"

Колишній телеведучий та волонтер просить українську молодь залишатися в країні. Він прогнозує значне зростання зарплат після завершення бойових дій через дефіцит кваліфікованих кадрів.

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Під час зустрічі з молоддю Сергій Притула зазначив, що демографічна ситуація в Україні створює унікальні можливості для працевлаштування та стрімкого кар’єрного зростання.

За його словами, 7 мільйонів українців наразі перебувають у країнах ЄС, ще 5 мільйонів залишаються на тимчасово окупованих територіях.

"Ваше покоління матиме найнижчу конкуренцію за робоче місце в нашій країні. Вже просто зараз український бізнес наймає на роботу високооплачуваних низькокваліфікованих працівників, тому що у нас були й залишаються великі проблеми з освітою", — заявив він.

Переваги для молоді на ринку праці

Сергій Притула також розказав про переваги освіченої молоді на ринку праці в майбутньому.

"Маючи добрі знання і певний досвід, а ще, якщо ви знаєте одну з мов міжнародного спілкування, то повірте, вам гарантовано в Україні працевлаштування за хороші гроші", — зауважив він.

Волонтер Сергій Притула Фото: Facebook

Волонтер поділився власним досвідом проживання за кордоном — у Великій Британії. За його словами, друзям, які залишилися там, знадобилося багато років для досягнення бажаного рівня життя, а в Україні це можна буде зробити значно швидше.

Притула каже, що дуже важливо, аби в країні залишалися молоді спеціалісти, адже це необхідно для її відновлення після війни.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Сергій Притула розповів про розпад свого першого шлюбу у 2013 році, у якому народився його син Дмитро.

Колишній телеведучий також показав свого сина-відмінника Дмитра в його випускний.

Крім того, Притула переніс п'ять операцій на очах, після чого живе зі страхом, що може повністю втратити зір.