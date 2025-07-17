Притула призвал молодежь не выезжать из Украины: "После войны здесь будут высокие зарплаты"

Бывший телеведущий и волонтер просит украинскую молодежь оставаться в стране. Он прогнозирует значительный рост зарплат после завершения боевых действий из-за дефицита квалифицированных кадров.

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Во время встречи с молодежью Сергей Притула отметил, что демографическая ситуация в Украине создает уникальные возможности для трудоустройства и стремительного карьерного роста.

По его словам, 7 миллионов украинцев сейчас находятся в странах ЕС, еще 5 миллионов остаются на временно оккупированных территориях.

"Ваше поколение будет иметь самую низкую конкуренцию за рабочее место в нашей стране. Уже прямо сейчас украинский бизнес нанимает на работу высокооплачиваемых низкоквалифицированных работников, потому что у нас были и остаются большие проблемы с образованием", — заявил волонтер.

Преимущества для молодежи на рынке труда

Сергей Притула также рассказал о преимуществах образованной молодежи на рынке труда в будущем.

"Имея хорошие знания и определенный опыт, а еще, если вы знаете один из языков международного общения, то поверьте, вам гарантировано в Украине трудоустройство за хорошие деньги", — отметил он.

Волонтер Сергей Притула Фото: Facebook

Волонтер поделился собственным опытом проживания за границей — в Великобритании. По его словам, друзьям, которые остались там, понадобилось много лет для достижения желаемого уровня жизни, а в Украине это можно будет сделать значительно быстрее.

Притула говорит, что очень важно, чтобы в стране оставались молодые специалисты, ведь это необходимо для ее восстановления после войны.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Сергей Притула рассказал о распаде своего первого брака в 2013 году, в котором родился его сын Дмитрий.

Бывший телеведущий также показал своего сына-отличника Дмитрия в его выпускной.

Кроме того, Притула перенес пять операций на глазах, после чего живет со страхом, что может полностью потерять зрение.