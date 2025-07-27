Сергей Притула показал, как выглядит его 8-летняя дочь: такие фото он публикует редко

Сергей Притула редко публикует фото детей, но на этот раз поделился снимком дочери Соломии по случаю ее дня рождения. Девочке исполнилось 8 лет, и семья организовала для нее домашнее празднование.

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Шоумен, волонтер и общественный деятель Сергей Притула 27 июля поздравил свою дочь Соломию с 8-летием и поделился совместным фото.

"Мы с Екатериной благодарны ей за тот бесконечный свет, который излучается из ее еще маленького, но в то же время такого большого сердца. Своим примером ты учишь нас любить каждое мгновение жизни, Соль. И любить все, за что берешься в жизни, — отметил шоумен.

Как видно из опубликованного снимка, празднование организовали дома: украсили комнату шариками, среди которых — цифра "8". Соломия позирует в красно-белом наряде, Притула — в привычном повседневном образе. В заметке телеведущий поблагодарил дочь за поддержку и отметил, что именно она вдохновляет его в непростые времена.

Сергей Притула и его 8-летняя дочь Соломия и его 8-летняя дочь Фото: Сергей Притула/ Instagram

"Хочу, чтобы ты знала, что в эти трудные времена ты дала мне очень много сил и вдохновения делать то, что у меня получается хорошо. А значит в огромном количестве добрых и полезных дел есть и частичка тебя, частичка твоего таланта, частичка твоей улыбки", — написал Сергей Притула.

Также Притула рассказал, что Соломия помогает ему сохранять эмоциональное равновесие и участвует в уходе за младшей сестрой. Завершил поздравление пожеланием быть здоровой и умной.

Отметим, что у Сергея Притулы трое детей: дочери Соломия и Стефания, а также сын Дмитрий, который недавно закончил школу. Дочери Сергея родились в браке с Екатериной Сопельник, а Дмитрий — от предыдущего брака.

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Притула сказал, что сейчас зарабатывает с приобретенных ранее ценных бумаг. Средства также приносит монетизация с YouTube.

Кроме того, Притула рассказал о распаде своего первого брака в 2013 году. По его словам, они сохранили цивилизованные отношения ради воспитания общего сына — Дмитрия.