"Никого не волнует": Притула рассказал о своих заработках после завершения телевизионной карьеры

Украинский телеведущий и волонтер Сергей Притула сказал, что сейчас зарабатывает с приобретенных ранее ценных бумаг. Средства также приносит монетизация с YouTube.

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"Вообще никого не волнует. Я никому в карманы не заглядываю, и к себе не запускаю", — рассказал Притула о заработках в интервью "Слава+", когда Слава Демин прямо спросил о сумме, которую получает шоумен ежемесячно.

Сергей Притула

У бывшего ведущего "Кто сверху" были определенные ценные бумаги, с которых он зарабатывал до войны и продолжает зарабатывать сейчас. Кроме того, монетизация на YouTube также приносит определенный доход.

Более того, глава благотворительного фонда заверил, что деньги на бензин и оплату заработных плат работникам организации дают крупные и малые бизнесы Украины.

Кроме того, жена Сергея Притулы также работает. По словам телеведущего, она имеет собственный маленький бизнес. Оба они ФОПы третьей группы, поэтому, как говорит Притула, "какая-то копейка есть".

"Есть те же дивиденды по облигациям государственного внутреннего займа (в валюте, в гривне). Слава Богу, что в свое время решил вложиться, и это по сегодняшний день очень сильно выручает. Есть та самая монетизация. Если бы мне не хватало я, пожалуй, пошел бы себе еще одну работу искать", — признался многодетный отец.

Ранее Притула говорил, что совместно со стендапером Антоном Тимошенко запустил подкаст "Гуртом та Вщент". По итогам 2024 года, благодаря спонсорским интеграциям в подкасте было собрано 5,3 млн гривен, которые полностью направлены на помощь армии.

Квартиры Притулы в Киеве

Также шоумен опроверг слухи о покупке трех квартир в Киеве во время войны, пояснив, что эти недвижимости были приобретены еще в сентябре 2020 года, когда строительство только начиналось, а документы на них получены в 2023 году, когда объекты были введены в эксплуатацию.

Напомним, Фокус писал ранее, что:

Сергей Притула рассказал о распаде своего первого брака в 2013 году, в котором родился его сын Дмитрий.

Притула показал своего сына-отличника Дмитрия в его выпускной.

Кроме того, Сергей Притула перенес пять операций на глазах, после чего живет со страхом, что может полностью потерять зрение.