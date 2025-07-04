"Нікого не обходить": Притула розказав про свої заробітки після завершення телевізійної кар'єри

Український телеведучий та волонтер Сергій Притула сказав, що наразі заробляє з придбаних раніше цінних паперів. Кошти також приносить монетизація з YouTube.

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"Взагалі нікого не обходить. Я нікому в кишені не заглядаю, і до себе не запускаю", — розповів Притула про заробітки в інтервʼю "Слава+", коли Слава Дьомін прямо запитав про суму, яку отримує шоумен щомісяця.

Сергій Притула

У колишнього ведучого "Хто зверху" були певні цінні папери, з яких він заробляв до війни й продовжує заробляти зараз. Крім того, монетизація на YouTube також приносить певний дохід.

Ба більше, голова благодійного фонду запевнив, що гроші на бензин і оплату заробітних плат працівникам організації дають великі та малі бізнеси України.

Крім того, дружина Сергія Притули також працює. За словами телеведучого, вона має власний маленький бізнес. Обоє вони ФОПи третьої групи, тому, як каже Притула, "якась копійка є".

"Є ті самі девіденди з облігацій державної внутрішньої позики (у валюті, у гривні). Слава Богу, що свого часу вирішив вкластись, і це по сьогоднішній день дуже сильно виручає. Є та сама монетизація. Якби мені не вистачало я, мабуть, пішов би собі ще одну роботу шукати", — зізнався багатодітний батько.

Раніше Притула казав, що спільно зі стендапером Антоном Тимошенком запустив подкаст "Гуртом та Вщент". За підсумками 2024 року, завдяки спонсорським інтеграціям у подкасті було зібрано 5,3 млн гривень, які повністю спрямовані на допомогу армії.

Квартири Притули в Києві

Також шоумен спростував чутки про купівлю трьох квартир у Києві під час війни, пояснивши, що ці нерухомості були придбані ще у вересні 2020 року, коли будівництво тільки починалося, а документи на них отримано в 2023 році, коли об'єкти були введені в експлуатацію.

Нагадаємо, Фокус писав раніше, що:

Сергій Притула розповів про розпад свого першого шлюбу у 2013 році, у якому народився його син Дмитро.

Притула показав свого сина-відмінника Дмитра в його випускний.

Крім того, Сергій Притула переніс п'ять операцій на очах, після чого живе зі страхом, що може повністю втратити зір.