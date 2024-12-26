"Все ж таки троє дітей": Притула розповів про дружину, майбутнє сина та доходи під час війни (фото, відео)

У засновника благодійного фонду підростають троє дітей. Старший син Дмитро вже активно обирає майбутню професію, адже йому 16 років.

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Сергій Притула, відомий український волонтер та громадський діяч, нещодавно поділився подробицями свого сімейного життя та фінансової діяльності під час війни. Колишній ведучий дав інтервʼю на YouTube-каналі "Розмова".

Подружнє життя Сергія Притули

У розмові про стосунки з дружиною Катериною Притула зазначив, що війна підвищила усвідомлення важливості одне одного в житті. Вони навчилися обходити гострі кути, і, за словами Сергія, серйозних сварок між парою не виникає. Волонтер також підкреслив, що, попри напружений графік, намагається знаходити час для дітей, адже спілкування з ними допомагає розслабитися та підтримувати ментальне здоров'я.

"Я не скажу, що вона (Катерина — ред.) максимально хепі від цього. Тому що все ж таки троє дітей – це таке навантаження. Різного віку, з різними своїми прикольчиками. Ця війна нікому не пішла на користь в контексті часу, проведеного в сім'ях. Але однозначно вона пішла на підвищення рівня усвідомленості важливості одне одного в житті. Я навіть не пам'ятаю, щоб ми з дружиною аж так сильно посварилися. Треба піклуватися, любити одне одного. Так, думки можуть не збігатися, але це не причина підвищувати тон і виливати негатив на найближчих людей", – сказав Притула Сергію Лиховиді.

Як відомо, першою дружиною Сергія Притули була Юлія Андрійчук, з якою він познайомився у 2007 році у Тернополі. У колишньої пари народився син Дмитро, якому наразі 16 років.

Катерина Сопельник стала другою офіційною обраницею телеведучого у 2015 році. У них народилося дві доньки — Соломія та Стефанія.

"Кажуть, що час впливає на стосунки. І то правда: обійми стали міцнішими, поцілунки солодшими, розмови тривалішими. Особливо, після довгих розлук. 9 років — це хороший період часу, щоб на нього озирнутись і подякувати одне одному за прожите не марно спільне життя", — вітав Притула дружину з річницею весілля.

Сергій Притула з дружиною Катериною

Зокрема, колишній шоумен розповів про час, проведений з дітьми.

"Я розслабляюся і вимикаюся, вони сміються з мене постійно, але мені так добре, як вони по мені лазять, граються. Насправді вони дуже допомагають мені тримати менталку", — зізнався волонтер.

Майбутнє сина

Щодо майбутнього 16-річного сина Дмитра, Притула розповів, що вони обговорюють можливості подальшої освіти. Хоча первісток волонтера розглядає варіанти навчання за кордоном, Сергій наголошує на важливості реалізації здобутих знань в Україні, підкреслюючи необхідність внеску в розвиток батьківщини.

Сергій Притула із сином Дмитром

"В нього така сама історія, як і в його батька. Мої бажання, ким я стану, коли виросту, змінювалися. Від військового… В якийсь момент я хотів потім бути дияконом у церкві, потім я хотів бути кур'єром… І те саме в малого. Він страшенно захоплюється авіацією, і в нього з цим були думки пов'язані, але зараз він непогано пише якісь програми", — розповів багатодітний батько.

Громадський діяч також наголосив, що не планує втручатися у вибір Дмитра. Він вважає, що старший син має самостійно вирішити, аби потім працювати у майбутній професії із задоволенням.

Сергій Притула розповів про родину

Доходи під час війни

У фінансовому плані Притула розповів, що має кілька джерел доходу. Зокрема, він інвестував у облігації внутрішньої державної позики, які приносять регулярні дивіденди в гривнях та доларах. Крім того, волонтер спільно зі стендапером Антоном Тимошенком запустив подкаст "Гуртом та Вщент". За підсумками 2024 року, завдяки спонсорським інтеграціям у подкасті було зібрано 5,3 млн гривень, які повністю спрямовані на допомогу армії.

Діти Сергія Притули

"Ми отримуємо підтримку не тільки через спонсорів, а й від наших слухачів, які підписуються та роблять донати. Частина цих коштів іде на виробництво подкасту, інша — на подарунки для слухачів, а залишок розподіляється між нами з Антоном", — розповів Сергій.

Зокрема, Притула спростував чутки про купівлю трьох квартир у Києві під час війни, пояснивши, що ці нерухомості були придбані ще у вересні 2020 року, коли будівництво тільки починалося, а документи на них отримано в 2023 році, коли об'єкти були введені в експлуатацію.

Нагадаємо, Сергій Притула розповів про пережиті операції.

Також Фокус писав про те, як Сергій Притула розповів про замах на нього.