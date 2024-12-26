"Все же трое детей": Притула рассказал о жене, будущем сына и доходах во время войны (фото, видео)

У основателя благотворительного фонда подрастают трое детей. Старший сын Дмитрий уже активно выбирает будущую профессию, ведь ему 16 лет.

Related video

Сергей Притула, известный украинский волонтер и общественный деятель, недавно поделился подробностями своей семейной жизни и финансовой деятельности во время войны. Бывший ведущий дал интервью на YouTube-канале "Розмова".

Супружеская жизнь Сергея Притулы

В разговоре об отношениях с женой Екатериной Притула отметил, что война повысила осознание важности друг друга в жизни. Они научились обходить острые углы, и, по словам Сергея, серьезных ссор между парой не возникает. Волонтер также подчеркнул, что, несмотря на напряженный график, старается находить время для детей, ведь общение с ними помогает расслабиться и поддерживать ментальное здоровье.

"Я не скажу, что она (Екатерина — ред.) максимально хеппи от этого. Потому что все же трое детей — это такая нагрузка. Разного возраста, с разными своими прикольчиками. Эта война никому не пошла на пользу в контексте времени, проведенного в семьях. Но однозначно она пошла на повышение уровня осознанности важности друг друга в жизни. Я даже не помню, чтобы мы с женой так сильно поссорились. Надо заботиться, любить друг друга. Да, мнения могут не совпадать, но это не причина повышать тон и выливать негатив на самых близких людей", — сказал Притула Сергею Лиховиде.

Как известно, первой женой Сергея Притулы была Юлия Андрейчук, с которой он познакомился в 2007 году в Тернополе. У бывшей пары родился сын Дмитрий, которому сейчас 16 лет.

Екатерина Сопельник стала второй официальной избранницей телеведущего в 2015 году. У них родилось две дочери — Соломия и Стефания.

"Говорят, что время влияет на отношения. И это правда: объятия стали крепче, поцелуи слаще, разговоры продолжительнее. Особенно, после долгих разлук. 9 лет — это хороший период времени, чтобы на него оглянуться и поблагодарить друг друга за прожитую не зря совместную жизнь", — поздравлял Притула жену с годовщиной свадьбы.

Сергей Притула с женой Екатериной

В частности, бывший шоумен рассказал о времени, проведенном с детьми.

"Я расслабляюсь и выключаюсь, они смеются надо мной постоянно, но мне так хорошо, как они по мне лазают, играют. На самом деле они очень помогают мне держать менталку", — признался волонтер.

Будущее сына

Относительно будущего 16-летнего сына Дмитрия, Притула рассказал, что они обсуждают возможности дальнейшего образования. Хотя первенец волонтера рассматривает варианты обучения за рубежом, Сергей отмечает важность реализации полученных знаний в Украине, подчеркивая необходимость вклада в развитие родины.

Сергей Притула с сыном Дмитрием

"У него такая же история, как и у его отца. Мои желания, кем я стану, когда вырасту, менялись. От военного... В какой-то момент я хотел потом быть диаконом в церкви, потом я хотел быть курьером... И то же самое у малого. Он очень увлекается авиацией, и у него с этим были мысли связаны, но сейчас он неплохо пишет какие-то программы", — рассказал многодетный отец.

Общественный деятель также отметил, что не планирует вмешиваться в выбор Дмитрия. Он считает, что старший сын должен самостоятельно решить, чтобы потом работать в будущей профессии с удовольствием.

Сергей Притула рассказал о семье

Доходы во время войны

В финансовом плане Притула рассказал, что имеет несколько источников дохода. В частности, он инвестировал в облигации внутреннего государственного займа, которые приносят регулярные дивиденды в гривнах и долларах. Кроме того, волонтер совместно со стендапером Антоном Тимошенко запустил подкаст "Гуртом та Вщент". По итогам 2024 года, благодаря спонсорским интеграциям в подкасте было собрано 5,3 млн гривен, которые полностью направлены на помощь армии.

Дети Сергея Притулы

"Мы получаем поддержку не только через спонсоров, но и от наших слушателей, которые подписываются и делают донаты. Часть этих средств идет на производство подкаста, другая — на подарки для слушателей, а остаток распределяется между нами с Антоном", — рассказал Сергей.

В частности, Притула опроверг слухи о покупке трех квартир в Киеве во время войны, пояснив, что эти недвижимости были приобретены еще в сентябре 2020 года, когда строительство только начиналось, а документы на них получены в 2023 году, когда объекты были введены в эксплуатацию.

Напомним, Сергей Притула рассказал о пережитых операциях.

Также Фокус писал о том, как Сергей Притула рассказал о покушении на него.