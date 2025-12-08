Колишня дружина Цимбалюка вперше відреагувала на його участь у "Холостяку" (фото)

Колишня дружина українського актора Тараса Цимбалюка, візажистка Тіна Антоненко, вперше публічно відреагувала на його участь у шоу "Холостяк".

Вона зізналася в Instagram, що не дивиться проєкт. Антоненко запитали, як це, коли її колишній знімається в "Холостяку".

"Ніяк. Коли давно не асоціюєш себе з людиною і подбав, щоб і у більшості не виникало асоціацій. До питань, чи дивлюся: ніколи не дивилася і не бачу сенсу починати", — написала вона.

Тіна Антоненко відреагувала на участь колишнього чоловіка в "Холостяку" Фото: Instagram

До того ж, Тіна відповіла, чи ходить зараз на побачення: "Ні, зараз якось взагалі не до цього".

Тіна Антоненко розповіла, чи ходить на побачення Фото: Instagram

Тарас Цимбалюк та Тіна Антоненко

Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" і його друга дружина розлучилися на початку 2022 року, після 11 місяців офіційного шлюбу. Цимбалюк освідчився Антоненко на проєкті "Танці з зірками" у вересні 2020. Втім, під час шлюбу актор відчув, що втрачає себе, про що розповів під час зйомок "Холостяка".

Відео дня

"Період, коли я відчув, що втрачаю себе, був пов’язаний із періодом, коли я був одружений. Стосунки, які на той момент були, вони не розкривали ідентичність один одного, а були якісь піддавки постійно. Замовчувалися дуже важливі сенси, які нас не влаштовували. Ми мовчали, консервували це, і так тривало декілька років. Але я намагався дати якийсь час, знаходив відмазки. Дійсно, це розставання з Тіною, було для мене важким. Напевно, через призму того, що я був дуже небайдужий до неї", — казав Тарас.

Тарас Цимбалюк та Тіна Антоненко Фото: СТБ

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Тарас Цимбалюк показався з моделлю з Хмельницького Іриною Пономаренко.

Наталка Денисенко заявила, що на проєкт прийшла копія колишньої Цимбалюка.

Крім того, головний герой 14-го сезону шоу "Холостяк" поділився у мережі архівним знімком.