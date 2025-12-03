Підтримайте нас RU
Стиль життя Холостяк 14 сезон

Холостяк Тарас Цимбалюк показав, який вигляд мав у дитинстві (фото)

Цимбалюк показав фото в дитинстві
Герой "Холостяка" Тарас Цимбалюк | Фото: Instagram

Відомий український актор і головний герой 14-го сезону шоу "Холостяк" Тарас Цимбалюк поділився у мережі архівним знімком. На фото він позує в дитинстві разом із сестрою, яка 3 грудня святкує день народження.

Актор вирішив привітати сестру Ольгу саме в день її свята, тож оприлюднив спільний дитячий кадр у своєму Instagram. Він зазначив, що їх поєднує багато теплих сімейних моментів, і додав приємні слова на її адресу.

Під фото Цимбалюк написав: "З днем народження, найрідніша моя! Стільки у нас спільного сімейного тепла об'єднує. І це прекрасно. Мрій, конвертуй ці мрії у реальність свого життя. Обіймаю! Я поруч".

Тарас Цимбалюк малий
Тарас Цимбалюк привітав сестру з днем народження
Фото: Instagram

Що відомо про шоу "Холостяк"

"Холостяк" — це українське романтичне реаліті-шоу, у якому один головний герой шукає кохання серед групи учасниць. Сезон 14 стартував восени 2025 року, головним героєм став український актор Тарас Цимбалюк. Ведучим традиційно залишився Григорій Решетнік. У цьому сезоні обіцяють новий емоційний тон, більше щирості та нові формати випробувань.

