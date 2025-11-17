Тарас Цимбалюк зробив зізнання про шоу "Холостяк": "скептично ставився"

Головний герой нового, 14-го сезону "Холостяка" Тарас Цимбалюк уперше відверто розповів про свій досвід участі в реаліті. Актор зізнався, що його ставлення до проєкту кардинально змінилося вже після старту зйомок.

Про це він сказав у розмові з проєктом "Тур зірками", зазначивши, що спершу скептично ставився до участі в романтичному шоу. За словами Цимбалюка, він не очікував, що під час війни стільки людей стежитимуть за "Холостяком" і чекатимуть на нові епізоди, а також що отримає так багато вдячних повідомлень від глядачів.

Актор розповів, що проєкт значно перевершив його очікування, а кожна учасниця для нього стала "окремою емоцією і окремою галактикою". У розмові з журналістами він також поділився критеріями, за якими обирає жінок як у реаліті, так і в житті. Цимбалюк процитував власні вподобання.

Цимбалюк на "Холостяку" Фото: СТБ

"Мене приваблюють жінки з якимось внутрішнім стержнем, щоб в них була якась своя самобутня енергія. Я дуже не люблю людей, які намагаються бути "відбіленими", сковують свою поведінку. Мені завжди цікаво йти за жінкою, яка має свою кльову, неповторну енергію. Ясно, що потім уже я звертаю увагу на зовнішність і на все інше, але дівчата харизматичні завжди мене цікавили найбільше", — сказав Цимбалюк.

