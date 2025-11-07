"Грають професійно": колишня учасниця "Холостяка-14" розкрила правду про дівчат на проєкті

Віка Крилас поділилася своїми враженнями про дівчат, з якими разом змагалася за серце актора Тараса Цимбалюка. Дівчина покинула шоу після 3 епізоду проєкту.

За словами Віки, не всі учасниці були щирими перед камерами. Про це вона сказала в інтерв’ю РБК-Україна.

"Для мене неприємним моментом було бачити деякі реакції від дівчат, особливо однієї персони. Людина, яка максимально нічого з себе не представляє і поводиться агресивно та негативно, почала коментувати мою нещирість. Смішно, правда?" — прокоментувала Вікторія.

Учасниці "Холостяк-14"

Вона зізналася, що деякі конкурсантки, на її думку, "грали свої ролі професійно".

"Якби я так само грала, як деякі дівчата на проєкті, то, мабуть, була б у фіналі. Але я прийшла бути собою — і це для мене важливіше за будь-який результат", — зізналася дівчина.

Відео дня

Віка Крилас вибула з шоу у 3 епізоді Фото: Instagram

Попри напружені моменти, шоу подарувало Віці справжню дружбу. Її близькою подругою стала Ніколєтта Бірюкова.

"Ми не планували дружити, але цей проєкт подарував мені людину, яка стала моїм альтер его. Разом ми пройшли цей шлях і підтримували одна одну до кінця", — сказала ексучасниця шоу.

Також Віка зберегла хороші стосунки з кількома іншими учасницями — Валерією Жуковською, Діаною Зотовою, Ірою Валеріївною та Юлею Артюх.

"Кожна з дівчат прекрасна", — додала вона.

Що чекає глядачів у 14 сезоні "Холостяка"

"Холостяк" — популярне романтичне реаліті, у якому головний герой шукає справжнє кохання серед кількох претенденток. Новий, чотирнадцятий сезон, що стартував восени 2025 року, очолив актор Тарас Цимбалюк — харизматичний, відвертий і добре знайомий українському глядачеві.

Ведучим шоу традиційно залишається Григорій Решетнік.

За словами творців, цей сезон стане найемоційнішим: більше щирих розмов, неочікуваних побачень і випробувань, які допоможуть розкрити справжні почуття учасників.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, Тарас Цимбалюк емоційно відповів на закиди, що він втік з України.