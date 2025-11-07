"Играют профессионально": бывшая участница "Холостяка-14" раскрыла правду о девушках на проекте

Вика Крылас поделилась своими впечатлениями о девушках, с которыми вместе соревновалась за сердце актера Тараса Цимбалюка. Девушка покинула шоу после 3 эпизода проекта.

По словам Вики, не все участницы были искренними перед камерами. Об этом она сказала в интервью РБК-Украина.

"Для меня неприятным моментом было видеть некоторые реакции от девушек, особенно одной персоны. Человек, который максимально ничего из себя не представляет и ведет себя агрессивно и негативно, начал комментировать мою неискренность. Смешно, правда?" — прокомментировала Виктория.

Участницы "Холостяка-14"

Она призналась, что некоторые конкурсантки, по ее мнению, "играли свои роли профессионально".

"Если бы я так же играла, как некоторые девушки на проекте, то, наверное, была бы в финале. Но я пришла быть собой — и это для меня важнее любого результата", — призналась девушка.

Вика Крылас выбыла из шоу в 3 эпизоде Фото: Instagram

Несмотря на напряженные моменты, шоу подарило Вике настоящую дружбу. Ее близкой подругой стала Николетта Бирюкова.

"Мы не планировали дружить, но этот проект подарил мне человека, который стал моим альтер эго. Вместе мы прошли этот путь и поддерживали друг друга до конца", — сказала экс-участница шоу.

Также Вика сохранила хорошие отношения с несколькими другими участницами — Валерией Жуковской, Дианой Зотовой, Ирой Валерьевной и Юлей Артюх.

"Каждая из девушек прекрасна", — добавила она.

Что ждет зрителей в 14 сезоне "Холостяка"

"Холостяк" — популярное романтическое реалити, в котором главный герой ищет настоящую любовь среди нескольких претенденток. Новый, четырнадцатый сезон, стартовавший осенью 2025 года, возглавил актер Тарас Цимбалюк — харизматичный, откровенный и хорошо знакомый украинскому зрителю.

Ведущим шоу традиционно остается Григорий Решетник.

По словам создателей, этот сезон станет самым эмоциональным: больше искренних разговоров, неожиданных свиданий и испытаний, которые помогут раскрыть истинные чувства участников.

