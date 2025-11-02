Участница "Холостяка" шокировала деталями биографии: имела проблемы с законом (видео)

Участница проекта "Холостяк" Анастасия Половинкина во время свидания с Тарасом Цимбалюком рассказала больше деталей о своих занятиях. Однако некоторые признания шокировали пользователей сети.

Во время третьего выпуска 14 сезона шоу, "холостяк" проводил свидания сразу с тремя девушками, где те рассказали о своих профессиях и специальности, как говорится в очередной серии проекта на Youtube.

Во время свидания с "Холостяком" Половинкина рассказала, что занимается грантовыми проектами на вооружение для Сил обороны от Киевской ОВА. Девушка рассказала, что она в целом имеет две работы.

"У меня есть две работы: одна — это консультант по грантам при Киевской областной администрации. Мы берем гранты на оружие, а также на бизнесы. Также есть направление изготовления оружия", — рассказала девушка.

Она добавила, что нашла себя в этом деле и хочет быть в дальнейшем причастной к этому. Половинкина подчеркнула, что она видит себя в роли "Веспер Линд в реальной жизни" (героиня фильма "Казино Рояль" из Бондианы — ред).

Однако участница проекта "Холостяк" случайно обмолвилась, что имела проблемы с законом. Деталей об этом эпизоде участница "Холостяка" пообещала рассказать позже.

"Я еще потом рассказал, как я в тюрьме сидела", — с иронией сказала Анастасия Половинкина.

На официальной странице телеканала "СТБ" в анкете участницы указано, что девушка "оказалась за решеткой на 10 суток" за незнание законов другой страны.

