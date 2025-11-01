"Встретимся в суде": "сбежавшая" из шоу участница "Холостяка" выложила неожиданную угрозу

Участница шоу "Холостяк" София Шамия скандально покинула проект еще до завершения третьего выпуска и традиционной церемонии вручения роз. После выхода выпуска в эфир девушка выложила угрозу в сеть.

Девушка покинула шоу после конфликта с другими девушками, когда одна из участниц, Ирина, заявила, что та держит себя достойно только на камеру, а в частном общении ведет себя совсем по-другому. Конфликт произошел во время 3 выпуска 14 сезона шоу "Холостяк".

Софию также обвинили в лицемерии, поскольку она якобы заявляла о том, что не понимает, как можно строить отношения со старшим мужчиной. Сама девушка накануне говорила о том, что имела подобный опыт — встречалась с 31-летним. К тому же Софии напомнили, что самому "холостяку" Тарасу Цимбалюку — 35 лет.

Участница Ирина также рассказала, что якобы ее посещает беременная клиентка, которая "жаловалась" на Софию, утверждая, что ее муж изменяет с ней. Ирина обратилась к Шамии с резкими словами о том, что ей "стыдно зв таких женщин".

Скриншот | София Шамия в 3 выпуске 14 сезона "Холостяк"

София взамен отказалась доказывать обратное и пошла собирать вещи. Несмотря на мольбы некоторых девушек, она покинула шоу.

София Шамия покинула "Холостяк": что стало поводом для угроз

Когда 3 выпуск 14 сезона "Холостяка" вышел в эфир, девушка комментировала эпизод на своей странице в социальной сети Threads. Она в частности иронично отозвалась о монтаже СТБ, утверждая, что из нее "сделали наивную маленькую девочку".

"На самом деле, спасибо, что так "нарезали". Люблю монтаж СТБ", — отметила София.

Скриншот | комментарии экс-участницы "Холостяка" Софии Шамии

Далее девушка написала, что редакторы шоу якобы уговаривали ее говорить о том, что она "мисс".

"Боже, насколько людей легко обвести вокруг пальца. На первой вечеринке редакторы уговаривали меня сказать, что я мисс при знакомстве, я отказалась. А дальше пошли нарезки, где по 100 раз говорю, что я мисс", — пишет София.

После этого она обнародовала короткую угрозу: "Встретимся в суде".

Скриншот | угроза Софии Шамии в соцсетях

Пользователи обратили внимание, что у девушки в профиле написано, что она — мисс.

