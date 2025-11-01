"Зустрінемося у суді": учасниця "Холостяка", що "втекла" з шоу, виклала несподівану погрозу

Учасниця шоу "Холостяк" Софія Шамія скандально покинула проєкт ще до завершення третього випуску і традиційної церемонії вручення троянд. Після виходу випуску в етер дівчина виклала погрозу у мережу.

Дівчина залишила шоу після конфлікту з іншими дівчатами, коли одна з учасниць, Ірина, заявила, що та тримає себе гідно лише на камеру, а в приватному спілкуванні поводиться зовсім по-іншому. Конфлікт відбувся під час 3 випуску 14 сезону шоу "Холостяк".

Софію також звинуватили у лицемірстві, оскільки вона нібито заявляла про те, що не розуміє, як можна будувати стосунки зі старшим чоловіком. Сама дівчина напередодні говорила про те, що мала подібний досвід — зустрічалася з 31-річним. До того ж Софії нагадали, що самому "холостяку" Тарасу Цимбалюку — 35 років.

Учасниця Ірина також розповіла, що нібито її відвідує вагітна клієнтка, яка "скаржилася" на Софію, стверджуючи, що її чоловік зраджує з нею. Ірина звернулася до Шамії з різкими словами про те, що їй "соромно зв таких жінок".

Скриншот | Софія Шамія у 3 випуску 14 сезону "Холостяк"

Софія натомість відмовилася доводити протилежне та пішла збирати речі. Попри благання деяких дівчат, вона покинула шоу.

Софія Шамія покинула "Холостяк": що стало приводом для погроз

Коли 3 випуск 14 сезону "Холостяка" вийшов в етер, дівчина коментувала епізод на своїй сторінці у соціальній мережі Threads. Вона зокрема іронічно відгукнулася про монтаж СТБ, стверджуючи, що з неї "зробили наївну малу дівчинку".

"Насправді, дякую, що так "нарізали". Люблю монтаж СТБ", — зазначила Софія.

Скриншот | коментарі ексучасниці "Холостяка" Софії Шамії

Далі дівчина написала, що редактори шоу нібито вмовляли її казати про те, що вона "міс".

"БОЖЕ, наскільки людей легко обвести навколо пальця. ЦЕ МОНТАЖ. На першій вечірці редактори вмовляли мене сказати, що я міс при знайомстві, я відмовилася. А далі пішли нарізки, де по 100 разів кажу, що я міс", — пише Софія.

Після цього вона оприлюднила коротку погрозу: "Зустрінемося у суді".

Скриншот | погроза Софії Шамії у соцмережах

Користувачі звернули увагу, що у дівчини у профілі написано, що вона — міс.

