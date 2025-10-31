Одразу з трьома: у "Холостяку" показали перше побачення Цимбалюка (фото)

31 жовтня в ефір вийшов третій епізод шоу "Холостяк-14". Тарас Цимбалюк поведе дівчат на перші побачення та випробовуватиме їх на щирість.

Фокус розповідає, що сталося на початку нового випуску після першої церемонії троянд.

Новий випуск "Холостяка" та перше побачення

"Цей тиждень покаже, хто справді готовий на щирість", — сказав ведучий проєкту Григорій Решетнік.

Тим часом Тарас Цимбалюк зізнався, що часто жартує на перших побаченнях та не може розслабитися.

Також на початку третього епізоду дівчата заселилися у свій будинок, де шоу будуть знімати до самого фіналу.

Перше побачення сезону буде одразу з трьома дівчатами — Софією Шамією, Яною Андрієнко та Анастасією Половинкіною. У попередньому епізоді вони не отримали троянди. Втім, і не покинули проєкт. Цимбалюк запросив їх на побачення, де, ймовірно, обере одну учасницю, кому вручить троянду.

Актор повів дівчат на премʼєру своєї вистави.

Тарас Цимбалюк Фото: СТБ

Випробування професією

Цимбалюк зізнався, що професія актора тригерила його колишню дружину. Вона ревнувала до стосунків на екрані, що провокувало конфлікти в родині.

Зокрема, Анастасія розповіла, що працює в мілітарі-сфері, а у вільний час стає діджейкою.

Головний герой шоу інсценував різні ситуації з життя — ніби він їде у відрядження на рік, ніби забув про день народження коханої, не був на звʼязку два дні. Тарас дивився на реакцію дівчат.

Крім того, учасниці проєкту познайомляться з подругами Цимбалюка: акторкою Наталкою Денисенко і співачкою Златою Огнєвіч.

Учасниці "Холостяка" на першому побаченні Фото: СТБ

На перше індивідуальне спілкування пішла Яна. Тарас запитав, чому вона обрала вчителювання. Виявилося, що її надихнула репетиторка під час навчання в школі.

Крім того, Яна поділилася особистим — 8 років тому в неї помер тато. У чоловіка обірвався тромб.

