"Припиніть": колишня Цимбалюка вперше розповіла про їхній розрив (фото)

Колишня дівчина "головного холостяка країни" Тараса Цимбалюка Світлана Готочкіна висловилася про його участь у новому сезоні шоу. Бізнесвумен заговорила після заяви актора в другому епізоді проєкту, що вийшов 24 жовтня.

Цимбалюк тоді сказав, що вони зі Світланою начебто розійшлися через дистанцію та непорозуміння. У своєму Instagram Готочкіна наголосила, що наразі її нічого не пов’язує з колишнім бойфрендом, а особисте життя вона б хотіла тримати подалі від уваги публіки.

Ба більше, бізнесвумен натякнула, що інформація на екрані не завжди показує реальність, як вона є.

"Ніколи не обговорювала особисте життя публічно і зараз не буду. Можу сказати лише одне: не вірте всьому, що пишуть в інтернеті та показують по телевізору. Не все, що показують на екранах, стосується реальності. Реальність завжди глибша, ніж заголовки. І припиніть мені скидати крінжові відео та статті. Мені це нецікаво дивитися", — зазначила колишня Цимбалюка.

Світлана Готочкіна відповіла на питання про Цимбалюка Фото: Instagram Світлана Готочкіна зізналася, що не перебуває в стосунках Фото: Instagram

Крім того, жінка зізналася, що наразі не перебуває у стосунках і ще не зустріла людини, якій "могла б довірити своє життя".

"Якщо бути з вами щирою, то я давно готова до сімʼї та дітей, але поки що я не зустріла тієї людини, якій змогла б довірити своє життя. І що стосується дітей, буквально ще декілька років тому я хотіла трьох діток, але зараз це бажання пішло. Але це не точно. Я знаю, що всьому свій час і все, що судилося мені, все трапиться обов’язково", — зазначила бізнесвумен.

Світлана Готочкіна та Тарас Цимбалюк Фото: Instagram

Цимбалюк і Готочкіна

Тарас Цимбалюк був у стосунках з Світланою Готочкіною з 2022 року. Пара офіційно не повідомляла про розрив. Це стало точно відомо, коли навесні 2025 року анонсували новий сезон "Холостяка" з актором у головній ролі.

Після завершення проєкту Тарас взяв участь у її показі, через що почали подейкувати, що їхні стосунки лише призупинилися на час зйомок.

